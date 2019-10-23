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Женские разборки на дороге: девушка разгромила машину

Девушка напала на автомобиль и начала его крушить руками, ногами и огнетушителем.

Фото : ОО "ОСА" (Официальная группа)23 октября 2019, 11:29

Видео неадекватного поведения на дороге Алматы появилось в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Девушка напала на автомобиль и начала его крушить руками, ногами и огнетушителем.

- Неадекваты на дороге, при появлении в РОПе, гордо заявила что девушка терпила и ничего ей не будет, продолжение следует, - говорится в подписи к видео (орфография и пунктуация автора сохранены).

Что стало причиной конфликта пока неизвестно.

Видео: ОО "ОСА"


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