Женские разборки на дороге: девушка разгромила машину
Девушка напала на автомобиль и начала его крушить руками, ногами и огнетушителем.
Фото : ОО "ОСА" (Официальная группа)23 октября 2019, 11:29
Видео неадекватного поведения на дороге Алматы появилось в социальных сетях, передает Zakon.kz.
Девушка напала на автомобиль и начала его крушить руками, ногами и огнетушителем.
- Неадекваты на дороге, при появлении в РОПе, гордо заявила что девушка терпила и ничего ей не будет, продолжение следует, - говорится в подписи к видео (орфография и пунктуация автора сохранены).
Что стало причиной конфликта пока неизвестно.
Видео: ОО "ОСА"
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Видео неадекватного поведения на дороге Алматы появилось в социальных сетях. Девушка напала на автомобиль и начала его крушить руками, ногами и огнетушителем. При этом она утверждала, что ей за это ничего не будет. Что стало причиной конфликта пока неизвестно. @zakon.kz
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