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Душил и затащил за машину: нападение на девушку в Астане попало на видео

Душил и затащил за машину: нападение на девушку в Астане попало на видео Фото: pixabay
Мужчина напал на девушку возле одного из ЖК в Астане, сообщает Zakon.kz.

В Сети распространяется видео, на котором видно, как мужчина средь белого дня нападает на девушку сзади и тащит за припаркованную рядом автомашину. Девушка громко кричит, однако никто к ней на помощь не приходит.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник, 12 февраля по улице Кудайбердыулы возле ЖК "Улан".

В Департаменте полиции Астаны данный факт подтвердили и сообщили, что начато досудебное расследование по факту грабежа.

"Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что нападение мужчины на троих детей в одном из жилых комплексов Астаны попало на видео. На видео видно, как мужчина одного ребенка ударил по лицу, второго пнул, а третьего душил.

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