Популярный экс-КВНщик Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии

Ему по силам задачи любой сложности - Бату Хасиков.

Бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России, сообщает Zakon.kz.

- Когда-то мы с Сангаджи сказали друг другу, что, кем бы мы ни были, какими бы статусами ни обладали, мы всегда будем стараться делать что-то полезное, доброе для Калмыкии. Так было, есть и будет. Обращаюсь к тем, кто верит и поддерживает меня и для кого происходящее – неожиданность. Мне не стыдно смотреть в глаза всем тем, кто постоянно рядом со мной. В том числе – и Сангаджи. Не всегда бывает так, как мы хотим. Не зря говорят, что у политики есть свои законы. Этот опыт делает меня сильнее и поможет в будущем. Сангаджи – состоявшийся общественный деятель, один из наиболее известных калмыков, успешный предприниматель, за плечами которого много крупных реализованных проектов. Ему по силам задачи любой сложности. Принял решение назначить Сангаджи Андреевича постоянным представителем главы Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации – заместителем председателя правительства Республики Калмыкия. Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось, - отметил у себя в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков.

Сангаджи Андреевич Тарбаев - телеведущий, капитан команды КВН "Сборная РУДН", генеральный продюсер "Yellow, Black and White" (2008—2012), продюсер промоутерской компании "Fight Nights Global", генеральный директор компании "My Way Productions", член Общественной палаты Российской Федерации (2014—2017), член Общественной палаты города Москвы, председатель Совета "Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений"

