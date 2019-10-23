Елбасы и премьер-министр Японии обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Кроме того, Синдзо Абэ выразил поддержку антиядерным инициативам Казахстана.
Фото : сайт Елбасы23 октября 2019, 13:10
Елбасы встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.
В ходе встречи Первый Президент Казахстана поблагодарил Синдзо Абэ за приглашение принять участие в церемонии интронизации Императора Нарухито. Во время переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и развития торгово-экономических отношений.
Синдзо Абэ выразил поддержку антиядерным инициативам Казахстана и предпринимаемым мерам по противодействию распространению ОМУ.
Кроме того, Первый Президент Казахстана и премьер-министр Японии обменялись мнением касательно ситуации на Корейском полуострове, отметив важность мирного урегулирования конфликтов как в регионе, так и в других точках мира.
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