Турция прекратила военную операцию в Сирии

Анкара разделяет подход Москвы к территориальной целостности Сирии.

Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Переговоры, в том числе один на один, продлились более шести часов, сообщает Lenta.ru.

По словам Путина, принятые на встрече решения являются "очень важными, если не судьбоносными". Он подчеркнул, что ситуация "на земле" в Сирии не должна препятствовать началу работы конституционного комитета республики, старт которой намечен на следующую неделю. Президент добавил, что страна должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия. При этом проблему севера, где проходит турецкая операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и Анкары, добавил он.

Эрдоган в свою очередь после переговоров подчеркнул, что Турции не нужны чужие территории. По его словам, Анкара разделяет подход Москвы к территориальной целостности Сирии.

Российские силы проследят за порядком в зоне безопасности

Об этом говорится в одном из пунктов подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании. В документе указывается, что между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится зона безопасности. При этом курдские формирования, контролирующие северные территории Сирии, будут отведены на расстояние до 32 километров от границы.

В то же время с 12:00 23 октября российская военная полиция и сирийские военнослужащие будут введены в район, однако за пределами зоны турецкой операции. Они будут содействовать выводу курдских сил. В общей сложности на уход вглубь Сирии курдам дают 150 часов, то есть до 18:00 29 октября.

Отдельно подчеркивается, что они будут полностью выведены из двух ключевых городов в провинции Алеппо: Тель-Рифата и Манбиджа. По последнему Турция долгое время не могла договориться с США — Вашингтон последовательно поддерживал курдов, однако отказался вставать на их сторону после начала операции.

После этого на сирийских территориях к западу и востоку от места проведения операции "Источник мира" появятся российско-турецкие патрули. Они будут следить за территориями на глубины до 10 километров от границы. Исключением станет лишь город Камышлы в провинции Хасеке.

Страны продолжат бороться с террористами

Россия и Турция намерены предпринять необходимые действия "для предотвращения инфильтрации террористических элементов". Они также договорились содействовать безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев на родину. Для мониторинга и координации действий, описанных в меморандуме, создается совместный механизм мониторинга.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, теперь все будет зависеть от отвода курдских вооруженных формирований от границы с Турцией. Он добавил, что Москва и Анкара привержены переговорам по Сирии в астанинском формате.

Путин рассказал президенту Сирии о меморандуме

Российский лидер после переговоров позвонил Башару Асаду и проинформировал об итогах встречи. Путин уточнил, что главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и решение конфликтов в политическом русле.

Асад в свою очередь поблагодарил Путина и поддержал принятые решения. Он добавил, что сирийские пограничники готовы совместно с российской военной полицией приступить к патрулированию границы Арабской Республики.

Операция "Источник мира" началась 9 октября

Ее целью Анкара обозначила борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую причисляет к террористическим, а также с боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Итогом должна была стать зона безопасности вдоль границы на сирийской территории. К РПК турецкая сторона относит представителей сирийского курдского "Демократического союза" и его вооруженных "Отрядов народной самообороны".

С 17 октября операция была приостановлена на пять дней по соглашению Турции и США. По договоренности, турецкие войска в течение этого времени не вели наступления, чтобы курды могли уйти за границы 30-километровой нейтральной зоны.

На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с Дамаском. После этого сирийские правительственные силы вошли на подконтрольные им приграничные территории.

Турецкие силы ранее дважды проводили операции в Сирии

Первая из них называлась "Щит Евфрата" и проходила с августа 2016-го по март 2017 года. Основная заявленная цель миссии — ликвидация на сопредельных территориях боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов. Также военные должны были "обезопасить границу" и не дать районам, которые курды зачистили от джихадистов, соединиться в единый анклав. Границу действительно отодвинули, однако курды все равно объединили свои земли и стали независимой политической силой под мощным американским покровительством.

В начале 2018 года Турция провела вторую операцию против формирований курдов в сирийском Африне. Она называлась "Оливковая ветвь". В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями. С тех пор в регионе регулярно происходят столкновения между курдами, турецкими военными и протурецкими группировками.

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