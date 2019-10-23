Димаш Кудайберген съел "волшебную" грушу и набрал 230 млн просмотров
В своем Instagram казахстанец поделился интересным наблюдением.
Фото : Instagram23 октября 2019, 13:51
Певец Димаш Кудайберген настолько популярен, что даже обычное фото, на котором он поедает грушу, может за кратчайшее время набрать сотни миллионов просмотров, передает Zakon.kz.
В своем Instagram казахстанец поделился интересным наблюдением.
- То чувство, когда, несмотря на объективы фотоаппаратов, я съел грушу в аэропорту. И по прибытии это увидели 230 миллионов человек на Weibo (китайский аналог Instagram). Какую грушу я ел? - подписал скриншоты певец.
К слову, фотографии поедающего грушу Димаша Кудайбергена набрали более 230 миллионов просмотров в Weibo,
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