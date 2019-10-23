Климат Туркестана будут менять с помощью "зеленого пояса"

Мы начали монтаж 20-ти дождевальных систем. В итоге фермы будут кольцом опоясывать Туркестан, что тоже может благотворно повлиять на климат в Туркестане - Шукеев.

"Зеленый пояс" появится вокруг Туркестана. Таким образом аким областного центра Умирзак Шукеев хочет изменить климат города. Примером для него послужил опыт столицы Казахстана, где благодаря зеленым насаждениям зима стала более мягкой, а ветра не такими сильными, передает корреспондент Zakon.kz.

- Климат в Туркестанской области сложный. В этом году была очень сильна жара, до 45 градусов. И в тоже время ветра юго-западные, северо-восточные. Существует недостаток поливной воды. Единственный источник поливной воды - это Арысь -Туркестанский канал длиной 145 метров. Воды как правило не хватает. В июле-августе начинается дефицит воды. Поэтому принято решение, по опыту Астаны, вокруг Туркестана сформировать "зеленый пояс". На площади в 7700 га уже этой осенью мы будем массово сажать деревья (1 млн 300 тыс. деревьев), - рассказал аким Туркестанской области на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Кроме того, по его словам, вокруг этого пояса будут появляться орошаемые земли. В этом году при поддержке правительства был принят "Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года". В контексте Комплексного плана большой акцент сделан на аграрную сферу, в том числе на формирование продовольственного пояса на площади 11 тыс. га и строительство водных объектов с целью ликвидации дефицита поливной воды.

- Сейчас мы начали монтаж 20-ти дождевальных систем. Начали с поселка Шагыла, с южной стороны города. В итоге фермы будут кольцом опоясывать Туркестан, что тоже может благотворно повлиять на климат в Туркестане, - добавил аким.

Еще один пример развития региона в сфере агропромышленного комплекса. В целях реализации инвестиционного проекта "Туркестан агро" в области ведется работа по созданию машинно-тракторной станции для обслуживания и выращивания сельскохозяйственных культур с применением системы дождевального полива. Для этих целей из США приобретено 18 единиц поливочных машин и 27 единиц сельскохозяйственной техники. Кроме того, на территории области в рамках формирования продовольственного пояса реализуется проект по строительству молочно-товарной фермы на 1200 голов коров.

- Внутри города, в пределах города мы будем массово заниматься озеленением: парки, скверы. Там, где земля не используется так или иначе, она будет занята под зеленые насаждения, аллеи. И сейчас уже видны результаты. Сегодня строится достаточно большой парк аттракционов силами трех областей: Акмолинской, Алматинской, Карагандинской. Возле мавзолея строится парк первого президента и вдоль улицы Сатырханова (5 км) с двух сторон будет строится линейный парк, - продолжил Шукеев.

Помимо этого, по его словам, через город будет проходить несколько прогулочных трасс с искусственными каналами.

- Кроме этого, обследовав запасы подводных вод, планируется пробурить более 200 скважин. 50-70 из которых же пробурены, о чем я докладывал раньше, и они начали работать. То есть у нас идут и озеленение и оводнение, - сообщил он.

Аким убежден, что благоустройство может поменять ситуацию в городе. Уже сейчас запущено много проектов, и "при нормальном финансировании", он считает, что "работу можно будет завершить за 2-3 года".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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