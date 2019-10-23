Как устроен новый ферросплавный завод в Караганде

Проект является полностью частным и реализован на средства казахстанских и европейских инвесторов.

Открывшийся три месяца назад Карагандинский ферросплавный завод "YDD Corporation" располагается на площади 33 га, в то время как при тех же объемах производства аналогичные предприятия занимают по меньшей мере 150 га. Весь секрет заключается в применении новых технологий: производственный процесс полностью компьютеризирован – от загрузки сырья до упаковки готовой продукции, сообщает "Курсив".

В рамках строительства завода применены новейшие мировые технологические разработки всего производственного цикла. Процесс производства полностью автоматизирован.

Процессы, начиная от складирования сырья, транспортировки и дозирования шихтовых материалов до получения готовой продукции, и ее дробления на разные фракции, полностью сопровождаются командами через специальные компьютерные программы.

Таким образом, предприятие полностью отвечает всем параметрам Программы Индустрия 4.0 технологической модернизации экономики и цифровизации промышленности.

Люди здесь не выполняют тяжелого физического труда, а вместо этого следят за корректной работой высокотехнологичного оборудования.

Центр управления производством

Выбирая Карагандинскую область для строительства ферросплавного завода, акционеры прежде всего учитывали высокий кадровый потенциал местного населения. Кроме того, принимали во внимание и близость к сырьевой базе – углю, кварциту, металлической стружке и электроэнергии. Кстати, этим обусловлено расположение рядом с ТЭЦ-3.

Производственная мощность первого этапа составляет 180 тыс. тонн высококачественной продукции в год, а при реализации второго этапа мощность завода возрастет до 240 тыс. тонн продукции в год, что позволит создать порядка 550 новых рабочих мест. В период строительства завода было создано более 1 500 рабочих мест.

Ерлан Нигматулин​

- Прежде всего перед акционерами была поставлена цель по повышению экспорта отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью и организации современного автоматизированного производства, использующего наилучшие мировые практики. Сегодня мы можем заявить, что введенный завод является ультрасовременным и самым высокотехнологичным в своем секторе. При его строительстве принимали активное участие ведущие мировые компании-эксперты в области инженерии и высокотехнологичной промышленности из Швеции, Дании, Турции, КНР, Грузии, России и Казахстана. Важно отметить, что с выходом на производственную мощность первого этапа предприятия, Казахстан займет 6-е место в мировом рейтинге, с вводом в эксплуатацию второго этапа войдет в 5-ку стран крупнейших производителей ферросилиция, - отмечает один из акционеров завода Нигматулин Ерлан Зайруллаевич.

Итоги стресс-теста

Проект является полностью частным и реализован на средства казахстанских и европейских инвесторов в рамках Программы индустриально-инновационного развития РК с привлечением заемного финансирования АО "Банк Развития Казахстана" ("дочка" Холдинга "Байтерек").

Абай Саркулов

- Общая стоимость проекта составляет 36,5 млрд тенге. Наша доля финансирования составляет 66% - 24,1 млрд тенге. Заем выдан на 11 лет под 8,9% годовых. Завод действительно уникальный - и по темпам строительства (его построили за 1 год и 11 месяцев. – "Курсив"), и по технологической составляющей. Окупаемость проекта высокая, как и проработанность с разных точек зрения: маркетинговой, производственной, кадровой, институциональной. Он полностью соответствует программе индустриально-инновационного развития, - говорит председатель правления Банка развития Казахстана Абай Саркулов.

Ерлан Нигматулин, Аскар Мамин, Давид Кемертелидзе

- Хочу особо подчеркнуть, что высокий темп реализации нашего проекта был в том числе обеспечен за счет слаженных действий государственных органов, национальных компаний, как на центральном, так и на региональном уровнях. Что касается производимой нами продукции, то она является 100% экспортоориентированной и соответствует самым высоким мировым требованиям в области качества. С начала запуска завода произведено более 5 тыс. тонн готовой продукции. На сегодня организованы первые экспортные поставки продукции Компании за рубеж. Основными таргетируемыми рынками для нас являются европейские страны, США, Турция, Япония, Южная Корея, а также страны Юго-Восточной Азии, - говорит один из акционеров завода Давид Кемертелидзе.

Все свое

На предприятии производят высокомарочный ферросилиций, среднее содержание кремния в котором составляет 75%. Этот сплав широко применяется при производстве и легировании стали. Кремний в его составе способствует увеличению предела прочности, текучести и упругости. Также он снижает ударную вязкость, усиливает устойчивость стали к окислению.

В целом, данная продукция используется в мире повсеместно, а именно в повышении качества металлоконструкций в промышленном и гражданском строительстве, в автомобиле-, авиа- и судостроении, даже при производстве высокоточных хирургических инструментов и др.

Опиковочная машина

Очень важным фактором является то, что доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%. Вся необходимая сырьевая база - уголь, кварцит, окалина поставляется отечественными предприятиями. По всему сырью на сегодня подписаны долгосрочные контракты. В целом, Карагандинская область - одна из крупнейших сырьевых баз Казахстана, имеет богатые и качественные запасы, что способствует производству качественного продукта.

Сырьевая база ​

Вместе с тем, огромное внимание уделено и экологической составляющей проекта. На сегодняшний день это одно из самых экологически чистых предприятий в мире. В частности, установленная на заводе система газоочистки практический не имеет аналогов в мире и обеспечивает высокую степень очистки воздуха, а именно до 99,8%.

Это обеспечивается тем, что данный Комплекс систем газоочистки улавливает пыль от производства и превращает ее в побочный продукт - микрокремнезем, который используется в строительной промышленности. В частности, для производства высокомарочного цемента, бетона и др.

Таким образом, сегодня можно уверенно утверждать, что появление подобного завода в стране закладывает совершенно новый уровень казахстанской промышленности, направленного на развитие экспортного потенциала страны.

Розлив металла

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