Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

Среди них - 38 взрослых и один тинейджер.

Фото : russian.rt.com23 октября 2019, 15:25

В Великобритании полиция обнаружила в прицепе грузовика в графстве Эссекс 39 тел. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на The Daily Telegraph.

По информации издания, 25-летний водитель грузовика из Северной Ирландии задержан. Предполагается, что грузовик был зарегистрирован в Болгарии и въехал на территорию страны 19 октября.

- Мы арестовали водителя грузовика. Он остается под стражей в полиции, поскольку наши расследования продолжаются, - сказал главный суперинтендант Эндрю Маринер.

Как отмечается, среди погибших 38 взрослых и один подросток.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты