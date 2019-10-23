В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
Среди них - 38 взрослых и один тинейджер.
Фото : russian.rt.com23 октября 2019, 15:25
В Великобритании полиция обнаружила в прицепе грузовика в графстве Эссекс 39 тел. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на The Daily Telegraph.
По информации издания, 25-летний водитель грузовика из Северной Ирландии задержан. Предполагается, что грузовик был зарегистрирован в Болгарии и въехал на территорию страны 19 октября.
- Мы арестовали водителя грузовика. Он остается под стражей в полиции, поскольку наши расследования продолжаются, - сказал главный суперинтендант Эндрю Маринер.
Как отмечается, среди погибших 38 взрослых и один подросток.
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