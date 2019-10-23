Казахстанка Дидар Атмаджа не допущена до Miss International 2019

Финал Miss International 2019 состоится 12 ноября этого года в столице Японии Токио.

Для девушки из Казахстана по имени Дидар Атмаджа международный конкурс красоты и таланта Miss International 2019 закончился, не начавшись. Красавицу из нашей страны дисквалифицировали в тот момент, когда она буквально собиралась выезжать в аэропорт. Всему виной – финансовый вопрос. Подробности узнавал корреспондент Zakon.kz.

Финал Miss International 2019 состоится 12 ноября этого года в столице Японии Токио. Подобные конкурсы начинаются задолго до финального гала-шоу, все участницы обычно прибывают заранее. Вот и казахстанка собиралась вылетать в аэропорт, но получила письмо от организаторов о том, что ее сняли с конкурса из –за неуплаты вступительного взноса.

- Мне безумно тяжко об этом говорить, друзья. Как я писала ранее, сегодня должен был состояться мой вылет в Токио. Но новости очень грустные: я не буду принимать участие в конкурсе Miss International, потому что национальный директор не сделал взнос за участие моей страны. Сумма немаленькая, 3 тыс. долларов из спонсорских средств была переведена ему еще в апреле. Однако сейчас выяснилось, что взнос в оргкомитет Miss International им не был сделан. Вероятно, что эти деньги могли украсть. Я очень разочарована, потому что 6 месяцев подготовки ушли коту под хвост. Я получила официально письмо от конкурса, что я – дисквалифицирована, - рассказала Дидар в своем Instagram.

Мы связались с девушкой и спросили, когда она в последний раз связывалась с национальным директором.

- Деньги для взноса переводились человеку- национальному директору. Но он теперь не берет трубку, ни в месенджере, ни по мобильной связи не читает. Неделю пытаемся дозвониться, на прошлой неделе он нам говорил, мол, все нормально, вы 100% участвуете. Нам сказали, что в понедельник он выйдет с нами на связь. Но он не вышел. Мама написала письмо в дирекцию конкурса, чтобы узнать, что нам ждать, и сегодня пришел ответ о том, что я дисквалифицирована из-за того, что условия не были выполнены, сумма взноса не была им переведена. Никаких апелляций они не принимают, - поделилась девушка с Zakon.kz.

Мы также пытались дозвониться до национального директора, но пока безуспешно.

За всю историю конкурса Казахстан был представлен всего лишь пять раз.

Ранее алматинка Дидар Атмаджа представляла Казахстан на международном конкурсе красоты "Miss Asia Pacific International 2018" в Филиппинах, где вошла в Топ 20 среди 50 стран и выиграла на конкурсе Талант Шоу "Best Talent 2019" и "Miss Photogenic".

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!