Отключен крупный пиратский сервер, который использовали 80% сайтов России

На серверах Moonwalk находилась библиотека из 26 тысяч фильмов 10 тысяч сериалов.

В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk. Его использовали на 80% пиратских сайтов в России для показа фильмов и сериалов. Об этом сообщил tjournal.ru со ссылкой на сайт TorrentFreak.

Голландский фонд защиты авторских прав (BREIN) совместно с судебными приставами добился отключения серверов, конфискации улик и выдачи метаданных трех голландских и двух зарубежных юридических лиц, связанных с Moonwalk. BREIN провела операцию совместно с американскими ACE ("Альянс креативности и развлечений") и MPAA ("Американская ассоциация кинокомпаний").

Представители организации назвали Moonwalk "балансером загрузки видео". Плеер не просто воспроизводил контент, но еще и хранил его, а также обеспечивал быструю отдачу.

По данным BREIN, на серверах Moonwalk находилась библиотека из 26 тысяч фильмов 10 тысяч сериалов. В последние месяцы до отключения владельцы системы загрузили 2,5 тысячи единиц контента.

Пока неясно, к чему может привести дальнейшее расследование правообладателей, однако Moonwalk действительно перестал работать. Проверка TJ показала, что плеер не загружается на пиратских ресурсах, а на сайте Moonwalk.cc написано, что "никогда не заработает снова".

По данным правообладателей, Moonwalk обслуживал 80% пиратских сайтов в рунете, включая ресурсы вроде HDrezka, KinoGo, "ГидОнлайн". Система представляла собой пиратскую сеть доставки контента (CDN), а для ее использования достаточно было вставить код плеера на страницу сайта.

Как отметили в BREIN, на 50 самых популярных сайтов с Moonwalk пришлось 395 миллионов визитов от 89 миллионов уникальных посетителей в месяц. В организации пояснили, что для правообладателей подобные цифры означали потери сотен миллионов долларов.

Впервые о Moonwalk заговорили в СМИ в феврале 2019 года. Тогда компания по кибербезопасности Group-IB разослала отчет о крупных монополистах на рынке пиратского видео.

По данным экспертов система заработала в 2013 году и на начало 2019 года хранила 33,4 тысячи фильмов и сериалов, платя за это по 0,6 долларов за тысячу просмотров. Владельцы Moonwalk неизвестны, однако они получали деньги за встроенную в плеер рекламу — обычно, нелегальных онлайн-казино.

В Group-IB тогда поясняли, что российским правообладателям сложно добиться отключения Moonwalk, так как ее серверы находятся за пределами России — в Нидерландах. После этого ситуацией заинтересовались в BREIN и добились прекращения работы системы.

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