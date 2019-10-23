Более 490 тысяч онлайн ККМ поставили на учет предприниматели Казахстана

С 1 января 2020 года практически все предприниматели страны обязаны применять при денежных расчетах контрольно-кассовые машины с онлайн передачей данных.

Под председательством вице-министра финансов Руслана Енсебаева в Комитете государственных доходов МФ РК прошло совещание по вопросам внедрения онлайн-ККМ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В работе встречи приняли участие региональные центры технического обслуживания, производители и разработчики онлайн ККМ, представители НПП "Атамекен", операторы фискальных данных и представители местных исполнительных органов.

По итогам совещания принято решение о создании штаба по внедрению онлайн-ККМ. Участники совещания поддержали данное решение и выразили согласие стать членами штаба, а местные исполнительные органы продолжат массовую разъяснительную работу на рынках и торговых объектах по всему Казахстану.

Координаторами штабов определены территориальные департаменты государственных доходов.

В ходе совещания вице-министр финансов Руслан Енсебаев подчеркнул, что вопрос обеспечения предприятий онлайн-ККМ касается не только КГД, но и производителей аппаратных решений и предпринимателей.

- Главная задача, которая стоит перед нами – это обеспечить максимально качественный и быстрый переход на онлайн-ККМ. Это позволит улучшить предпринимательскую деятельность в целом, – сказал Р.Енсебаев.

Как известно, с 1 января 2020 года практически все предприниматели страны обязаны применять при денежных расчетах контрольно-кассовые машины с онлайн передачей данных.

На сегодняшний день состоит на учете более 490 тыс. онлайн ККМ. До конца текущего года переход на онлайн ККМ должна осуществить большая группа предпринимателей, в основном это представители малого бизнеса, крестьянские хозяйства, которые обязаны перейти на онлайн ККМ с 01.01.2020 г. Общее число таких налогоплательщиков составляет порядка 400 тыс. Из них на сегодняшний день только 15% их установило онлайн-ККМ.

Вместе с тем, 28 октября 2019 года запланировано проведение общереспубликанской акции "День открытых дверей" во всех территориальных департаментах государственных доходов, где в свою очередь все центры технического обслуживания, производители и разработчики ККМ продемонстрируют имеющиеся у них модели кассовых аппаратов.

Также было принято решение проводить до конца года аналогичные совещания с периодичностью 2 раза в месяц.

В свою очередь, КГД МФ РК напоминает, что с 1 января 2020 года, в соответствии с Налоговым кодексом, все денежные расчеты на территории Республики Казахстан обязаны производиться с применением онлайн-ККМ.

Данные требования не распространяются на предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах отсутствия сети.

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