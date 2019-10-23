Начальник ИВС Семея в пьяном виде избивал следственно-арестованных

Прокуроры ВКО добились его осуждения.

Находясь в очередном трудовом отпуске и будучи в состоянии алкогольного опьянения, начальник изолятора временного содержания города Семей, решил побывать на рабочем месте. Здесь превышая свои служебные полномочия, он избил 12 следственно-арестованных, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

Изначально досудебное расследование в отношении руководителя учреждения проводилось следователем управления собственной безопасности Департамента полиции ВКО. Однако в последующем было прекращено за отсутствием состава преступления.

Незаконное постановление о прекращении дела прокуратура ВКО отменила и поручила расследование специальным прокурорам.

После того, как дело передали экс-глава ИВС начал скрываться от следствия. В связи с чем следственным судьей по ходатайству специального прокурора в отношении него была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В розыске он находился более года, задержали его в Алматы.

В суде задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учитывая данное обстоятельство, а также наличие у него малолетних детей и то, что он является единственным кормильцем в семье, суд №2 города Семей назначил ему наказание ниже низшего предела, а именно - три года лишения свободы. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет и специального звания майора полиции. Приговор вступил в законную силу.

По представлению специального прокурора сотрудники управления собственной безопасности ДП ВКО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, начальнику объявлено о неполном служебном соответствии.

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