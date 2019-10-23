Главный имам Еркинбек Шокай: Поддерживаем политику акимата по укреплению духовного согласия

Дружба между представителями всех национальностей и народностей имеет у нас глубокие корни.

Сегодня наша главная задача – приумножить наши достижения, укреплять мир и согласие, защищать свои завоевания от современных вызовов и угроз, одним из которых является религиозный экстремизм и терроризм, считает главный имам Центральной мечети Алматы Еркинбек Шокай, передает Zakon.kz.

По статистическим данным, в настоящее время в Казахстане проживают представители свыше 140 национальностей и народностей и вместе с тем у нас на данный момент действуют 18 религиозных конфессий. Для регулирования их деятельности в нашей стране принят закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, который в том числе направлен на предупреждение религиозного экстремизма, терроризма и радикальной идеологии.

Отрадно, что казахстанский народ объединяет в своих рядах и мусульман, и христиан, и буддистов, и иудаистов и представителей многих других конфессий. Дружба между представителями всех национальностей и народностей имеет у нас глубокие корни, когда в прошлом веке в Казахстан были сосланы сотни тысяч жертв массовых политических репрессий и тоталитарного режима. Казахский народ протянул им всем руку помощи, делились последним куском хлеба, делили и радость, и горе.

И сегодня отрадно видеть, что дружба между народами и представителями разных конфессий у нас сохранилась и крепнет год от года. Наши совместные праздники и мероприятия символизирует единение, милосердие, взаимопонимание, взаимопомощь. Особенно отчетливо это видно в День духовного согласия, когда представители разных конфессий вместе собираются под одним шаныраком, за одним столом и празднуют этот славный день, общаются между собой, рассказывают о своих традициях и обычаях песнями, танцами, стихотворениями. Такой праздник прошел в Алматы недавно, 18 октября по инициативе Клуба лидеров религиозных объединений при поддержке акимата города Алматы.

В Казахстане гармонично развиваются все этносы и конфессии, все они сохранили свою культуру, свой язык, свои национальные ценности, обычаи, традиции, свою веру. В Алматы, к примеру, действуют русский, корейский, уйгурский, немецкий театры и другие.

Казахстан по праву называют «перекрестком цивилизаций», наша страна исконно является естественной границей между крупнейшими мировыми религиями – исламом, христианством и буддизмом. Казахстан – единственная в мире страна, где проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий, старт которому дал наш Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Конечно, на эту тему можно много говорить, достижения и успехи в сфере религии очевидны и в этом отношении наша страна может поделиться опытом с другими странами мира. Теперь наша главная задача – приумножить наши достижения, укреплять мир и согласие, защищать свои завоевания от современных вызовов и угроз, одним из которых является религиозный экстремизм и терроризм. Государство уделяет этой проблеме большое внимание и для ее решения принимает государственную программу, нацеленную на противодействие этому злу.

В этой связи, как главному имаму Алматы хотелось бы сказать, что акиматом города принимается комплекс продуманных и эффективных мер по профилактике экстремистской и радикальной идеологии. В эти дни во многих объектах и учреждениях образования, здравоохранения, в трудовых коллективах и так далее активно проводится информационно-разъяснительная работа, которой уже охвачены тысячи человек. Мы, представители духовенства, поддерживаем, и будем всячески поддерживать политику властей города по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и профилактике деструктивных религиозных идей.

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