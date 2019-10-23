Токаева попросили декриминализировать статью о клевете

Глава государства провел встречи с членами Национального совета общественного доверия.

На встрече с известным правозащитником, адвокатом Айман Умаровой были обсуждены вопросы защиты прав граждан, совершенствования законодательства в этой сфере, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В частности, Айман Умаровой были подняты вопросы по декриминализации статьи 130 и внесению изменений в статью 174 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Президент, отметив важность предложений Айман Умаровой, подчеркнул необходимость использования опыта зарубежных стран по внедрению норм антидискриминационного законодательства.

Во время беседы с политологом Данияром Ашимбаевым были рассмотрены предложения по усилению мониторинга реализации государственных программ и деятельности Единого накопительного пенсионного фонда путем активного вовлечения экспертного сообщества и общественности.

В ходе встречи с общественным деятелем Ауытом Мукибеком поднимались вопросы миграции и совершенствования миграционного законодательства. Собеседник поддержал инициативу Главы государства об отказе от слова "оралман" в пользу "қандастар".

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