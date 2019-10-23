Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В результате взрыва в Павлодаре погиб человек

Обрушилась кровля и загорелась автоцистерна.

Фото : ТоболИнфо23 октября 2019, 19:29

23 октября в 17:53 на пульт "101" города Павлодара поступило сообщение о взрыве автоцистерны в боксе по улице Транспортная, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

По прибытии пожарных и спасательных подразделений, установлено что в результате взрыва обрушилась кровля и загорелась автоцистерна. Площадь пожара составила 8 кв.м.

- Спасатели незамедлительно приступили к разбору конструкций и тушению пожара. Принятыми мерами из-под завалов извлекли пострадавшего и тело мужчины, - говорится в сообщении ведомства.

Пожар ликвидирован в 18:27. Предварительная площадь обрушения 250 кв.м. Продолжаются работы по разбору завалов. В ликвидации задействованы 30 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС Павлодарской области.

На данный момент известно, что цистерна пустая. Причина пожара устанавливается.

Сотрудники полиции оцепили территорию бокса.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты