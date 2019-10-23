В результате взрыва в Павлодаре погиб человек

Обрушилась кровля и загорелась автоцистерна.

23 октября в 17:53 на пульт "101" города Павлодара поступило сообщение о взрыве автоцистерны в боксе по улице Транспортная, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

По прибытии пожарных и спасательных подразделений, установлено что в результате взрыва обрушилась кровля и загорелась автоцистерна. Площадь пожара составила 8 кв.м.

- Спасатели незамедлительно приступили к разбору конструкций и тушению пожара. Принятыми мерами из-под завалов извлекли пострадавшего и тело мужчины, - говорится в сообщении ведомства.

Пожар ликвидирован в 18:27. Предварительная площадь обрушения 250 кв.м. Продолжаются работы по разбору завалов. В ликвидации задействованы 30 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС Павлодарской области.

На данный момент известно, что цистерна пустая. Причина пожара устанавливается.

Сотрудники полиции оцепили территорию бокса.

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