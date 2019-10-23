Больше ста алматинских семей едва не лишились жилья

Участок в 2011 году решением суда действительно был передан в совместную собственность предприятию капитального строительства и еще одной строительной компании. Но они не до конца оформили документы и этим воспользовался бывший владелец земли.

Многоэтажки, в которых 144 алматинских жителя приобрели долгожданную жилплощадь, оказались построенными на чужом земельном участке. Но большинство людей приобретали жилье по госпрограмме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

- Мы часто слышали, что у кого-то проблемы с участком, такое у дольщиков часто бывало. Мы думали, что с нами это не случится так как, мы были застрахованы. Потому что мы приобретали через "Жилстройсбербанк". Мы доверяли государству", - удивляется жительница ЖК "Айнабулак" Арайлым Шеримова.

В июне этого года по иску "Предприятия капитального строительства акимата Алматы" суд Жетысусского района признал, что сделка купли-продажи, по которой застройщик приобрел земельный участок, недействительна. При этом в администрации города заверяли, что владельцы квартир от этих действий не пострадают. Но все оказалось не так.

- Втянули уже нас, как третью сторону, жильцов. Подали иски уже на нас. Сейчас, на данный момент, мы, как законопослушные граждане, купившие квартиры в ипотеку по госпрограмме, рискуем остаться без жилья, на улице, но при этом с ипотекой, - говорит житель ЖК "Айнабулак" Дмитрий Соболевский.

Выяснилось, что этот участок в 2011 году решением суда действительно был передан в совместную собственность предприятию капитального строительства и еще одной строительной компании. Но они почему-то не до конца оформили документы и этим воспользовался бывший владелец земли. Он сделал дарственную, после которой участок пять раз перепродавали. Для защиты своих интересов участники сделок и владельцы квартир подали апелляционную жалобу.

- Решение суда отменить. В этой части вынести новое решение об отказе в удовлетворении иска, - зачитала вердикт судья судебной коллегии Алматинского городского суда Лязат Нурмуханова.

Вердикт обрадовал большинство присутствующих. Ведь теперь иски, поданные на владельцев квартир, скорее всего не будут рассмотрены. Но учитывая, что "Предприятие капитального строительства акимата Алматы" вспомнило о правах на участок спустя восемь лет, они могут и обжаловать апелляционное решение в кассационном порядке. На это у них есть полгода.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!