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Полуторагодовалая девочка проглотила пять иголок в Караганде

Три инородных тела хирурги извлекли из желудка девочки, еще два – из двенадцатиперстной кишки.

Фото : all.biz24 октября 2019, 08:28

В Караганде полуторагодовалая девочка проглотила сразу пять иголок, которые используются в иглотерапии. Родители увидели рассыпанные предметы и обратили внимание на беспокойное поведение ребенка. Об этом сообщает "Хабар 24", передает Zakon.kz.

Медики провели экстренную операцию. Три инородных тела хирурги извлекли из желудка девочки, еще два – из двенадцатиперстной кишки. Операция прошла успешно, маленькая пациентка уже выписана из больницы.

За этот год у эндоскопистов собралась уже целая коллекция предметов, которые проглотили несовершеннолетние. Монеты, гвозди, кольца, батарейки и булавки доставали врачи из детских желудков около 50 раз. С иголками врачи столкнулись второй раз за год. Ранее хирурги оперировали 14-летнюю девочку, которая случайно проглотила иголку при шитье.


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