Отец оставил сына умирать и прокутил пожертвованные на его лечение деньги

17 октября ребенок скончался в своем доме.

Двухлетний Мигель Алвес умер в Бразилии от спинальной мышечной атрофии после того, как его отец украл часть денег, пожертвованных на лечение сына, и потратил их на развлечения, передает Lenta.ru.

Отец Матеус Алвес и мать Карин Родригес собирали деньги на лечение сына с 2018 года, когда в семимесячном возрасте ему поставили диагноз. Каждая доза необходимого сыну препарата стоила 90,5 тысячи долларов и помогала предотвратить развитие болезни. Они собрали в социальных сетях 248 тысяч долларов почти за год.

Деньги семья положила на четыре счета, каждый из родителей управлял половиной из них. В мае текущего года отец семейства сообщил, что уезжает по работе. С тех пор всего пару раз навещал семью. Однажды мать семейства стала замечать снятия крупных сумм, а также переводы со счетов сына. У женщины возникли подозрения, и в июле она обратилась в полицию.

37-летний отец мальчика Матеус Энрике Леруа Алвес был арестован в роскошном отеле. За два месяца жизни в нем он потратил 150 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей). Алвес спускал деньги на дизайнерскую одежду, часы, наркотики и выпивку, а также проституток. Во время ареста Матеус сказал полиции, что он стал жертвой вымогательства.

Мальчику пришлось ждать до августа, чтобы получить дозу препарата по льготам от государства. 17 октября ребенок скончался в своем доме.

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