Токаев рассказал о том, что определило его карьеру

Я думаю, что без МГИМО карьера вряд ли бы состоялась - Президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в программе "МГИМО на всех языках мира" признался, что университет определил его жизненный путь, передает Zakon.kz.

В эфире российского канала вышла программа, посвященная истории Московского государственного института международных отношений. Среди именитых выпускников - Сергей Лавров - министр иностранных дел Российской Федерации, Алишер Усманов - российский предприниматель и меценат узбекского происхождения, а также - Президент Казахстана.

Токаев в интервью откровенно говорит, что университет определил его жизненный путь.

- Я думаю, что без МГИМО карьера вряд ли бы состоялась. Тем более, если речь идет о работе в качестве заместителя генерального секретаря ООН. Поэтому в принципе, когда мы говорим, что МГИМО - это международный бренд, здесь нет никакого преувеличения, - отметил глава Казахстана.

Уже в десятом классе Токаев решил, что будет поступать в МГИМО. Он написал письмо ректору с просьбой рассказать о правилах приема в институт.

- Я очень сильно удивился. Потому что не знал, что отвечают на такого рода письма. Но тем не менее получил ответ. Приняли мои документы. 4 июля я сдал первый экзамен, а 11 июля - последний. А уже на следующий день меня отправили на картошку в Подмосковье.

Токаев поступил в МГИМО МИД СССР в 1970 году, где на 5-м курсе направлен на полугодовую преддипломную практику в Посольство СССР в КНР.

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