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Культура и шоу-бизнес

Валерия рассказала о завершении карьеры

Валерия опровергла, что завершает карьеру, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 08:38 Фото: Instagram/valeriya
13 марта российская поп-исполнительница Валерия внесла разъяснения по поводу слухов о завершении своей певческой карьеры, сообщает Zakon.kz.

В подкасте "По каверочку" певица объяснила, что сейчас находится в самом активном творческом периоде, поэтому о прекращении выступлений речи не идет.

"Слова не было сказано про то, что я ухожу со сцены, и сто раз прощаться тоже я не буду – не хочется. Когда созрею, скажу: "Все, отчаливаю!", но это пока не тот случай, потому что как раз сейчас у меня самый активный период", – заявила Валерия.

По мнению музыкальных критиков, в семье певицы происходят какие-то творческие разногласия. Ведь в феврале 2025 года Иосиф Пригожин заявлял, что его супруга "рассматривает возможность завершения певческой карьеры и гастролей" в ближайшие три года. Продюсер также отмечал, что новый альбом Валерии станет последним.

А исполнительница песни "Ветер с моря дул" днями ранее посвятила пост своему мужу, покончившему жизнь самоубийством.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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