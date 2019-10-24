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К пяти годам приговорили журналиста Бистаева за разжигание национальной розни

Он будет отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Фото : Одноклассники24 октября 2019, 10:38

В Ауэзовском районном суде города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Манаса Бистаева. Его признали виновным в возбуждении национальной розни публично и с использованием средств массовой информации (ст. 174 ч. 2) Уголовного Кодекса Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Судом установлено, что Бистаев в период с 22 по 27 января 2019 года в социальных сетях периодически публиковал монологи, в содержании которых, согласно заключениям судебно-психолого-филологической экспертизы, имеются признаки возбуждения национальной вражды, розни, а также высказывания оскорбительного характера в отношении национальной чести и достоинства граждан.

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- В судебном заседании Бистаев, не отрицая и не оспаривая видеозаписи, вину признал частично и показал что, осознано, совершил уголовное правонарушение. Приговором суда, Бистаев осужден к пяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

К обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание суд отнес наличие двух малолетних детей и состояние здоровья осужденного. К отягчающим - наличие опасного рецидива преступлений, так как он ранее дважды был судим за совершение тяжких преступлений и вновь совершил тяжкое преступление.

Приговор не вступил в законную силу.


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