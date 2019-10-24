Как алкоголь влияет на человека

На долю нервных клеток пьющего человека выпадают тяжелые испытания, которые приводят к их преждевременному износу и дегенерации.

У некоторых людей бытует не правильное мнение о том, что употребление спиртных напитков в умеренных дозах не только не вредно, но и полезно. Многие искренни, убеждены, что алкоголь повышает работоспособность, помогает в творческой деятельности, улучшает аппетит, предохраняет от язвенной болезни желудка, простудных и других заболеваний и т. д. Такое представление является глубоким заблуждением. Хроническое употребление алкоголя наносит вред всем органам и системам, особенно предрасположенных к заболеванию.

Алкоголь часто называют стимулирующим средством. Это неверно. Ведь алкоголь не что иное, как специфический яд, и на центральную нервную систему он оказывает не стимулирующее, а угнетающее действие. Доказано, что действие алкоголя на мозг находится в прямой зависимости от его концентрации в крови. В начале опьянения страдают структуры коры больших полушарий; активность центров мозга, управляющих поведением, подавляется: утрачивается разумный контроль над поступками, снижается критическое отношение к себе. По мере того как концентрация алкоголя в крови нарастает, происходит дальнейшее угнетение тормозных процессов в коре головного мозга. Центры ее приходят в хаотическое возбуждение, из-под их регулирующего влияния высвобождаются нижележащие подкорковые отделы, что сопровождается раскрепощенностью низших форм поведения и инстинктов.

Многочисленные эксперименты и наблюдения показали, что даже одноразовый прием крепких спиртных напитков вызывает хотя и временные, но довольно серьезные нарушения работы всех отделов головного мозга. Алкогольная диплопия (двоение в глазах) — явление, хорошо всем известное. В результате токсического действия алкоголя в глазодвигательном центре мозга создается очаг торможения. Мышцы глаз сокращаются медленнее, их согласованная работа нарушается. Зрительные оси смещаются относительно друг друга, и изображение попадет на несимметричные места сетчатки — у человека начинает двоиться в глазах.

Отрицательно сказывается действия алкоголя на слуховом восприятии; искажаются вкусовые ощущения; снижаются реакции на внешние раздражители; увеличивается число ошибок при решении простейших арифметических примеров.

Алкоголь крайне неблагоприятно влияет на сосуды головного мозга. В начале опьянения они расширяются, кровоток в них замедляется, что приводит к застойным явлениям в головном мозге. Затем, когда в крови помимо алкоголя начинают накапливаться вредные продукты его неполного распада, наступает резкий спазм, сужение сосудов. Поэтому в состоянии опьянения довольно часто (и особенно у людей пожилых) развиваются такие опасные осложнения, как мозговые инсульты, приводящие к тяжелой инвалидности и даже смерти.

На долю нервных клеток пьющего человека выпадают тяжелые испытания, которые приводят к их преждевременному износу и дегенерации. Если человек не может остановиться, то органические и, следовательно, психические отклонения от нормы идут по нарастающей. Практика свидетельствует: злоупотребление алкоголем является истоков и первопричиной многих психических расстройств.

Статистика говорит о том, что у людей злоупотребляющих спиртными напитками, возникновение цирроза печени наблюдается в семь раз чаще, чем у непьющих. Страдает и углеводный обмен, в связи, с чем повышается уровень сахара в крови, меньше образуется гликогена в печени, затрудняется усвоение углеводов тканями организма.

Все эти факты подталкивают к тому, чтобы всерьез задуматься об образе жизни, который мы ведем, пересмотреть приоритеты и сделать правильный выбор в пользу своего здоровья.

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