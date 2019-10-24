Казахстанцы стали погашать долги по налогам после публикации списков злостных неплательщиков

Общая сумма погашенной задолженности 8 человек, которые оплатили свои долги по налогам, составила 10 512 137 тенге (недоимка – 5 480 181 тенге, пеня – 5 031 956 тенге).

Комитет государственных доходов ранее опубликовал списки казахстанцев, имевших крупные задолженности по налогам, в которые вошли 100 злостных неплательщиков. Они задолжали государству в общей сложности 286 019 395 тенге. После публикации информации в СМИ они стали погашать свои долги, сообщили в КГД, передает Zakon.kz.

- Все те, кто выплатил основную сумму налога получили возможность воспользоваться налоговой амнистией. Им была списана пеня. Так, житель Нур-Султана Дархан Рысбеков погасив долг по налогу на землю (КБК 104302) в размере 3 193 076 тенге, избавился от пени, которая составила 4 006 869 тенге. Также Марат Давлетшин из Костанайской области воспользовался налоговой амнистии: ему была списана пеня в размере 421 399 тенге после оплаты им задолженность по налогу на транспорт (КБК 104402) в сумме 408 399 тенге, - рассказали в комитете.

Общая сумма погашенной задолженности 8 человек, которые оплатили свои долги по налогам, составила 10 512 137 тенге (недоимка – 5 480 181 тенге, пеня – 5 031 956 тенге).

Полные списки должников, которые все еще имеют долги по налогам, доступны по следующим ссылкам:

http://kgd.gov.kz/sites/default/files/pr_-_100_zadolzhnikov_spisok.docx

http://kgd.gov.kz/sites/default/files/dolzhniki_krup_summy_2.xlsx

Как отмечается, органы государственных доходов в ближайшее время планируют опубликовать списки задолжников по налогам среди юридических лиц.

В целом, на сегодняшний день налоговой амнистией воспользовались 370 970 человек по всему Казахстану. Они выплатили 8 млрд 737 млн 600 тыс. тенге, им списана пеня на сумму 1 млрд 700 млн тенге.

Напомним, в Казахстане до конца года действует налоговая амнистия. По ее условиям, гражданам, уплатившим основной долг до 31 декабря, начисленная пеня будет списана автоматически. Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по прямой ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!