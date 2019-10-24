Почему многие казахстанцы остались без мобильной связи

С раннего утра 24 октября казахстанцы массово начали жаловаться на отключение связи.

В Казахстане операторы мобильных сетей стали отключать незарегистрированных пользователей, передает Zakon.kz.

С раннего утра 24 октября казахстанцы массово начали жаловаться на отключение связи.

Операторы пояснили такой шаг.

- С сегодняшней ночи была включена база данных IMEI кодов – единая база данных по всему Казахстану. Те абоненты, которые ранее не провели регистрацию своих номеров и привязку ИИНа к своему абонентскому номеру, или привязку номера к IMEI устройства, они остались без связи. Часть абонентов проигнорировала сообщения от операторов, которые уведомляли, что необходимо провести регистрацию, и для этого нет необходимости идти в салон оператора, можно это сделать было дистанционно. Сейчас мы помогаем абонентам регистрировать свои устройства, это не большое число, не более 1% от общей базы каждого оператора. В колл-центры люди не могут дозвониться, потому что очень много обращений, - прокомментировал руководитель пресс-службы Kcell Олжас Бибанов.

В Beeline Казахстан отметили, что норма об обязательной регистрации абонентских устройств вступила в силу 1 января 2019 года. Согласно правил, получать услуги связи абоненты могут только с зарегистрированных устройств и номеров. Для этого IMEI телефона, планшета, часов и любого гаджета, использующего симкарту, должен числиться за единым владельцем.

- Beeline не имеет отношения к принятию закона. Однако компания заботится о своих абонентах, поэтому предложила максимально простые и удобные способы для прохождения процедуры регистрации. Beeline Казахстан важно, чтобы все клиенты компании имели доступ к услугам связи. Проверить текущий статус регистрации, а также зарегистрировать устройство абоненты Beeline могут на сайте, регистрация и перерегистрация номера для абонентов Beeline возможна онлайн, - сообщили в пресс-службе Beeline Казахстан.

Кроме того, ранее Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с операторами запустило сервис, с помощью которого каждый абонент теперь может узнать, сколько на нем зарегистрировано номеров, и к какому оператору они относятся. Раньше абонент мог об этом узнать, обратившись в офис оператора связи.

И там же, в ведомстве, объяснили, чем грозит незаконная регистрация на чужое имя.

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