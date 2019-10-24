Строительство метро в Алматы может остановиться

Таким образом коллектив АО "Алматыметрокурылыс" хочет защитить руководителя предприятия от незаконного, по их мнению, уголовного преследования.

24 октября 2019 года на станции метрополитена Сары-Арка прошла акция протеста сотрудников АО "Алматыметрокурылыс". Ее главная цель – привлечь внимание общественности к расследованию уголовных дел, возбужденных в отношении председателя совета директоров этого предприятия Кайрата Реимова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил журналистам управляющий директор по правовым вопросам АО "Алматыметрокурылыс" Батыр Адайбаев, в марте 2019 года против председателя совета директоров АО Алматыметрокурылыс Кайрата Реимова было возбуждено уголовное дело по якобы имеющимся фактам мошенничества и непогашения банковских займов.

- Сначала дело было передано в Комитет национальной безопасности (КНБ), которым было проведено досудебное расследование, но не установлено состава преступления. Далее это дело было передано в Департамент экономических расследований, который так же не установил состав преступления. Затем дело было передано в Департамент полиции Алматы, и там этому делу дали ход. Следователь наложил арест и дальше неизвестно что будет. Кайрат Реимов пока находится на свободе, но кто знает, что дальше будет. Должностные лица нашего предприятия, имеющие отношение к этому делу постоянно приглашаются на допросы. Вполне возможно, что следствие на этом не остановится. И наши сотрудники – начиная от проходчика и вплоть до генерального директора, возмущены. Они выражают солидарность руководителю предприятия. И эта акция является акцией протеста против произвола, чинимого следственными органами. И мы хотели привлечь внимание общественности к этой проблеме, потому что это чревато остановкой строительства метро. Сейчас ведется строительство станций "Сары-Арка" и "Достык", и все ждут, когда эти объекты откроются и начнут функционировать. Но мы можем просто все это остановить. Но мы бы не хотели доводить дело до критической ситуации, – сказал Батыр Адайбаев.

Он отметил, что если все это не прекратится, они просто будут вынуждены прекратить строительство метро, и пойдут на эту крайнюю меру. Ведь у них просто не будет другого выхода. Потому что Кайрат Реимов решает все проблемы предприятия – финансирование, обеспечение стройматериалами, оборудованием. И если с ним что-то случится, то работать дальше будет очень сложно. Поэтому сейчас они хотят обратить внимание общественности на эту проблему и надеются, что это как-то остановит их оппонентов.

- Они должны понять, что сотрудники "Алматыметрокурылыс" не будут занимать пассивную позицию и потворствовать этому. У нас все документы есть о том, что у нас акции находятся в законном владении. И если и есть какой-то спор, то он носит исключительно коммерческий характер и подлежит рассмотрению в гражданско-правовом порядке в суде. Но это не предмет уголовного преследования, как это пытаются сделать следственные органы, – добавил спикер.

Также перед журналистами выступил генеральный директор АО "Алматыметрокурылыс" Ерлан Абжапаров. Он отметил, что сейчас арестованы акции, но есть угроза ареста имущества и денег предприятия. А это приведет к невыплате заработной платы рабочим-горнякам, неплатежам за строительные материалы с поставщицами и субподрядными организациями и многими другими предприятиями. Поэтому в данный момент в трудовом коллективе царит нездоровая атмосфера неверия в будущее, неведение, неуверенность в завтрашнем дне.

- Работа идет к завершению строительства второго пускового комплекса, но возбуждение уголовного дела и следствие в отношении нашего председателя совета директоров Кайрата Реимова, а также арест, наложенный на акции нашего предприятия, создает в коллективе нездоровую атмосферу. Работы дальше ведутся, но каждый задает вопрос – что будет завтра. Поэтому существует реальная угроза приостановления строительства метро и срыва сроков сдачи этих объектов. А метро это стратегически важный объект и его строительство ведется под контролем руководства города Алматы, а также руководства республики. Если эти гонения со стороны правоохранительных органов не будут остановлены, то трудовой коллектив готов выходить по этому поводу на руководство республики, на Президента.

Высказались и рабочие предприятия. Как отметил один из них, сейчас на данных объектах работает около тысячи человек. И у каждого есть семья и кредиты. И если нет уверенности в завтрашнем дне, то что они скажут своим детям и женам? Поэтому главное в этой проблеме не какие-то коммерческие вопросы. Главное – это люди.

Редакция Zakon.kz обратилась а акимат и Департамент полиции города Алматы с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

Владимир Демидов

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