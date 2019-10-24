Разборки на дороге. Еще одна алматинка рассказала о женщине с огнетушителем

Исходя из рассказа, это было около двух месяцев назад.

Широкий резонанс в обществе вызвало видео, на котором женщина разбивает огнетушителем лобовое стекло чужой машины. Судя по всему, автолюбительницы не поделили дорогу. В полиции Алматы сообщили, что по данному факту идет расследование. Между тем, еще одна алматинка рассказала, что тоже оказалась участницей конфликта с героиней ролика, передает Zakon.kz.

Исходя из рассказа женщины, это было около двух месяцев назад.

- Я ехала по Розыбакиева вниз в сторону Айнабулака, в левом крайнем ряду. Она выехала с парковки "Адема" нового, с улицы Москвина, и сразу в мой ряд, хотя по правилам должна была выехать на свою полосу. Чтобы избежать удара, я выехала на встречную полосу, а она поехала дальше по моей полосе. Я снова перестроилась на свою полосу и она, увидев меня, начала резко тормозить, чтобы я ей въехала. Я тоже затормозила, едем дальше, она опять так делает. Я пыталась обогнать ее, но она не давала, виляя рулем. Потом мне все же удалось поравняться с ней, я открыла окно и говорю: "Ты правила выучи. Что делаешь?" - рассказала алматинка.

По ее словам, в ответ прозвучали маты. Это произошло в районе рынка "Ялянь". В районе мкр. Дорожник они поравнялись.

- Еду себе дальше. Она опять увидела мою машину, и снова так сделала. Я разозлилась, думаю, что она позволяет себе. И, обогнав, один раз сделала ей так же и уехала. И встретились мы с ней на светофоре рынка "Казына". Она подрезала, преградив путь, заблокировав проезд мне. Вышла из машины. У меня было приоткрыто окно. Пока я отстегивала ремень безопасности, она сходу ударила меня. Я взяла ее руки, тянула на себя, чтобы ее тоже ударить, пыталась открыть дверь, она не давала, - продолжила рассказ.

Затем подбежали мужчины, оттащили женщину от машины.

- Они говорили, что видели, как она всю дорогу делала, с самого "Адема". Это все люди видели, есть свидетели, - отметила читательница.

Номер машины и марку она хорошо запомнила. В 102 звонила, но не сумела дозвониться, и оставила этот случай на совести той женщины.

- Но когда я увидела это видео, я была в шоке, когда узнала ее машину, ее лицо. За 16 лет вождения я не видела подобного, - поделилась алматинка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!