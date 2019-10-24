Объем финансовых операций в QIWI-терминалах увеличился за год на 33%

Казахстанцы все чаще предпочитают оплачивать финансовые услуги через QIWI-терминалы. В числе этих услуг – автострахование.

Сегодня любой казахстанец может получить большинство услуг, не выходя из дома. Это удобно, выгодно и экономит время. С начала года в число таких услуг вошло автострахование. Теперь автовладельцам не нужно ехать в офис компании или к страховому агенту, ведь полис можно оформить онлайн.

Чтобы автовладельцам было еще удобнее, Freedom Finance Insurance запустила оформление страховок в QIWI-терминалах. Благодаря тому, что услуга доступна в 18 тысячах терминалов по всему Казахстану, застраховаться может любой желающий. В том числе и жители небольших городов и отдаленных поселков, где у страховых компаний нет филиалов.

Ежедневно терминалами пользуются сотни тысяч казахстанцев. При этом 22% всех платежей приходятся на финансовые услуги, а объем этих операций увеличился на 33% за год. Чаще всего финансовые услуги в терминалах оплачивают жители Алматы. На них приходится 30% операций. На втором месте Нур-Султан (14%). На третьем месте Туркестанская область и Шымкент (12%). Карагандинская (6%) и Алматинская области (5%) на четвертом и пятом местах соответственно.

- Терминал QIWI – это обычный компьютер, который дает возможность оплачивать множество услуг. При этом не нужно стоять в очередях, а сами терминалы работают 24/7. Это очень удобно. В особенности для жителей небольших городов и отдаленных поселков. На оформление полиса в терминале уйдет меньше 5 минут. Автовладельцу нужно ввести минимум данных и оплатить страховку наличными, – прокомментировали во Freedom Finance Insurance.

Кроме того, все, кто оформят полисы автострахования в терминале QIWI, примут участие в розыгрыше 20 автомобилей и 1 000 ценных призов: смартфонов, ноутбуков, телевизоров, видеорегистраторов и пауэрбэнков.

Подробнее об условиях на сайте.

Лицензия на право осуществления страховой деятельности №2.1.72 от 6 августа 2019 года.

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