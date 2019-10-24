Что делать если загорелся автомобиль

Нужно вызвать противопожарную службу по номеру 101 или 112.

Возгорание на любом виде транспорта может возникнуть неожиданно и привести к плачевным последствиям. Что становится частыми причинами пожара? В процессе обязательного технического осмотра транспортного средства контролируется состояние автомобиля, но не осуществляется проверка электрооборудования и топливной системы, сообщает Zakon.kz.

О чем следует помнить

- каждое транспортное средство должно быть укомплектовано исправным огнетушителем объемом не менее 2-х литров.

- запрещается подогревать двигатель и другие агрегаты автомобиля открытым огнем, нагревательными приборами кустарного производства, в том числе и с открытыми нагревательными элементами. Необходимо регулярно проверять исправность электропредохранителей, целостность электропроводки. Все предохранители должны соответствовать стандартам и номинальному току. Не должно быть оголенных мест в электропроводке, а места ее соединения должны исключать возможность искрообразования и нагрева;

- проверять целостность системы топливоподачи (есть ли протекание топлива или утечки газа). При обнаружения течей срочно принять меры к их устранению;

- при проведении ремонта автотранспортного средства не допускать курения и пользования открытым огнем (спички, факелы, зажигалки);

- не допускается эксплуатация транспортного средства со снятыми или неисправными выхлопными трубами и грушителями;

- необходимо следить за выпускным коллектором, чтобы на него не попали легковоспламеняющиеся элементы (бумага, протирочная ветошь, горюче-смазочные материалы и др.).

В случае, если автомобиль загорелся во время движения, необходимо:

- немедленно остановить транспортное средство и заглушить двигатель;

- вызвать противопожарную службу по номеру 101 или 112;

- снять клеммы с аккумулятора (на газицифированном – перекрыть магистральный и баллонный вентили);

- принять меры к эвакуации пассажиров и приступить к тушению первичными средствами пожаротушения.

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