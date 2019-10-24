Какое значение имел визит Назарбаева в Японию

Приглашение на церемонию имеет большое символическое значение для двусторонних отношений.

Эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Бугаенко Антон прокомментировал участие Нурсултана Назарбаева в церемонии вступления на трон императора Японии, передает Zakon.kz.

23-24 октября состоялся визит Елбасы Нурсултана Назарбаева в Японию. Это визит имел важное символическое значение, а также был наполнен значимой практической повесткой.

- Визит Нурсултана Назарбаева имел большое символическое значение - первый президент Казахстана принял участие в церемонии вступления на престол нового императора Японии Нарухито. Приглашение на церемонию имеет большое символическое значение для двусторонних отношений, и является признанием Казахстана в качестве приоритетного регионального партнера в Центральной Азии. В случае с дальневосточной культурой подобные символические шаги действительно имеют значение. На церемонию были приглашены также главы других стран-партнеров Японии и члены монарших семей, близких к японской. Среди них были принц Соединенного Королевства Чарльз, король Нидерландов Александр, король Испании Филипп VI и король Бутана Вангчук, - отметил он.

Эта церемония ознаменовала начало новой эпохи японской истории – периода Рэйва (令和) что означает, согласно официальному толкованию, "прекрасная гармония". Значимый в японской политической и общественной жизни момент, который должен символизировать обновленную политику Японии.

- Конечно, император является символом государства, а власть сосредоточена в руках Кабинета министров и парламента. Однако необходимо отметить, что премьер-министр Синдзо Абе взял этот девиз на вооружение японской дипломатии. Таким образом, эпоха Рэйва во внешнеполитической жизни Японии начинается с проактивной позиции, в частности с более активной континентальной политики. И существуют определенные основания полагать, что эта политика будет все менее зависеть от японско-американского союза. Здесь необходимо отметить важный для Казахстана момент – Япония начинает входить в проекты, направленные на развитие различных регионов Евразии, удаленных от традиционной сферы активности Японии. В частности речь идет о договоренностях - совместном участии Японии и Китая в ряде инвестиционных проектов в Восточной, Юго-восточной и Южной Азии. Намечается коррекция континентальной политики Японии от сосредоточенности на исключительно "своих" проектах, к формированию либеральной для инвестиций и другого экономического сотрудничества среды на всем просторе Евразии, - уточнил Бугаенко.

Эксперт считает, что этим может воспользоваться Казахстан, привлекая японские инвестиции в свою экономику.

- На начало 2019 года объем инвестиций японских компаний составил 5,9 млрд. долларов, а количество предприятий с японским участием достигло 70-ти. В 2019-2021 годах Казахстан рассчитывает привлечь около 1 млрд. долларов инвестиций. Активизация Японии в инвестировании на континенте дает шанс на привлечение новых инвестиций японских компаний. Нурсултан Назарбаев стал единственным самым высоким представителем центрально-азиатского региона на церемонии вступления на престол, что уже само себе подчеркивает значимость Казахстана для региональной политики Японии. Впрочем, о значимости казахстанско-японских отношений Нурсултан Назарбаев поговорил с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Нурсултан Назарбаев отметил роль японских инвестиций в Казахстане. Вложения японских компаний в казахстанскую экономику способствовали росту товарооборота между странами. Так, за 2018 год объем товарооборота увеличился на 54%, достигнув показателя в 2 млрд. долларов. Такие темпы вызваны высокой комплиментарностью экономик двух стран: не имея собственных сырьевых ресурсов Япония импортирует из Казахстана нефть и металлы, в свою очередь поставляя высокотехнологичную технику, - считает он.

Во время встречи с Нурсултаном Назарбаевым Синдзо Абе отметил важность гуманитарных контактов между Казахстаном и Японией: "расширение человеческих контактов приведет к дальнейшему развитию экономических и деловых отношений", при этом он отметил также необходимость дальнейшего улучшения бизнес-климата в Казахстане.

- Здесь необходимо отметить, что Япония обладает одной из наиболее эффективных моделей проекции своей мягкой силы. В Казахстане действует казахстанско-японский центр, к основным целям которого относится не только распространение японского культурного влияния, но и оказание поддержки в контактах между казахстанским и японским бизнесом. Отдельной важной темой визита Нурсултана Назарбаева стала антиядерная повестка. Инициативы, выдвинутые Елбасы в последние десятилетия, нашли отклик в пострадавшей от ядерных бомбардировок Японии. Две страны, пострадавшие от применения и испытания ядерного оружия формируют общий фронт в международных организациях в вопросах ядерного разоружения. Визит Нурсултана Назарбаева в Японию является важным символическим шагом, за которым стоит сложная дипломатическая работа по практическому улучшению взаимодействия между Казахстаном и Японией на самых разных уровнях: от культурного взаимодействия содействия японским инвестициям до совместных действий на международном уровне в инициативах по ядерному разоружению, - заключил Бугаенко Антон.

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