Трубу с горячей водой прорвало на проспекте Раимбека в Алматы

Это частные сети, их обслуживает частная компания.

Авария на теплотрассе в районе пересечения улиц Раимбека и Байзакова произошла в Алматы, передает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия выложили в паблике kris_p_forever очевидцы.

- Предположительно, это частные сети, которые обслуживает частная компания. Пока у меня информации подробной о том, сколько объектов отключено, нет. Наши аварийные бригады уже прибыли на место, будут оказывать необходимую помощь по ликвидации аварии. Я также направляюсь на место происшествия, - сказал официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса Алматы Ян Гирин.

Альберт Ахметов

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