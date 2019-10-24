Трубу с горячей водой прорвало на проспекте Раимбека в Алматы
Это частные сети, их обслуживает частная компания.
Фото : Instagram24 октября 2019, 15:48
Авария на теплотрассе в районе пересечения улиц Раимбека и Байзакова произошла в Алматы, передает Zakon.kz.
Кадры с места происшествия выложили в паблике kris_p_forever очевидцы.
- Предположительно, это частные сети, которые обслуживает частная компания. Пока у меня информации подробной о том, сколько объектов отключено, нет. Наши аварийные бригады уже прибыли на место, будут оказывать необходимую помощь по ликвидации аварии. Я также направляюсь на место происшествия, - сказал официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса Алматы Ян Гирин.
Альберт Ахметов
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