Генпрокуратура о коллекторах: Слушаешь их аудиосообщения и уши вянут

За последние три года порядка 15 уголовных дел было возбуждено в отношении коллекторов.

Среди сотрудников коллекторских агентств есть бывшие бандиты, а при прослушивании аудиосообщений коллекторов уши вянут, сообщил старший помощник генерального прокурора Кайрат Раисов, передает корреспондент Zakon.kz.

- За последние три года порядка 15 уголовных дел возбуждено в отношении коллекторов. Дополнительно могу информацию предоставить, но, как правило, жалуются на некорректное поведение. Говорят о передаче информации третьим лицам и так далее. Показывают аудиосообщения, там ужас, уши вянут, - сообщил Раисов на заседании по вопросам совершенствования коллекторской деятельности.

Он добавил, что Генеральная прокуратура, как правоохранительный орган, готова взаимодействовать через призму защиты прав обычных граждан.

- Есть добросовестные, есть недобросовестные плательщики. Тоже самое касается коллекторских компаний, которые нужно разделить на добросовестные или недобросовестные. Есть те, кто применяет не совсем законные методы, это бывшие, извините за выражение, бандиты и так далее, - сказал представитель Генпрокуратуры.

Для улучшения деятельности работы коллекторских агентств он предложил Национальному банку организовать работу колл-центра для обращения граждан.

- Есть люди, которые сталкиваются с незаконными действиями коллекторов, когда угрожают, людей оскорбляют, угрожают применением насилия. Не все знают куда обращаться. Я постоянно использую в работе социальные сети, люди на самом деле не знают, куда обращаться в таких случаях. Другой вопрос по поводу долгов. Понятно, что есть банковская тайна, но сведения по долгам, которые находятся у того или иного коллектора, должны быть еще и у Национального банка. Мы сталкиваемся с тем, что видим номер телефона, человеку звонят и отправляют угрожающие сообщения, но не понятно, кто он. Но требуют по конкретному долгу. Нацбанк , располагая сведения о конкретном долге по конкретному лицу он может спросить у той же коллекторской организации, кто из сотрудников это был. Если не его сотрудник, то каким образом такая информация перешла третьим лицам. Это будет контроль со стороны регулятора, - объяснил Раисов.

В качестве другого примера он предложил предоставить доступ Национальному банку к сведениям о мобильных номерах для контроля деятельности сотрудников коллекторских агентств.

- Это тот же самый способ борьбы именно с недобросовестными коллекторами. То есть когда звонят и не знают за кем зарегистрирован номер. Должны быть заявлены обязательно номера мобильных телефонов, с которыми будут взаимодействовать коллектор с должником. То есть контроль должен быть от и до. Что касается требований к самим коллекторам. Есть требования к руководящему составу, но не вижу к самим работникам требований. В первую очередь, если человек работает с людьми, может доступно объяснять, не нарушать и не унижать. В первую очередь, чтобы было требование о несудимости. Может он, извините за выражение, убийца или насильник, - заключил Раисов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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