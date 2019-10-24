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"Руки-базуки" сразился с Олегом Монголом по правилам ММА

Монгол победил, применив против "Руки-базуки" удушающий прием локтем.

Фото : lenta.ru24 октября 2019, 16:37

Кирилл Терешин, известный под прозвищем "Руки-базуки" сразился с видеоблогером Олегом Монголом по правилам ММА, передает Zakon.kz.

Поединок двух известных российских блогеров прошел в Абакане. Монгол победил, применив против "Руки-базуки" удушающий прием локтем.

- Роднулькины мои вот и свершилось, я как и обещал, что размажу этого Руки Крюки так и сделал! Спасибо вам за поддержку! - подписался под видео боя Монгол.

Терешин прославился из-за регулярного участия в телешоу, где он демонстрировал объемные бицепсы, раздутые после синтоловых инъекций. Монгол — фрик-блогер из Хакасии. В роликах он пьет алкогольные напитки, ссорится или дерется со своими коллегами Безумным Пашкой и Дикой Иришкой.


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