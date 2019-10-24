16-летнюю девушку изнасиловали в Сарыагаше

Подозреваемый задержан.

В Сарыагаше изнасиловали 16-летнюю девушку. Об этом сообщил юрист Курмангазы Мусир, передает Zakon.kz.

Как сообщил юрист, 22 октября в городе Сарыагаше произошло изнасилование несовершеннолетней Ш.(16 лет), к горлу которой приставили нож.

- Подозреваются двое мужчин, которые скрылись на автомашине Audi. От матери несовершеннолетней в Сарыагашском УВД вчера допоздна отказались принимать заявление, т.к. они являются оралманами и гражданство РК пока еще не получили, и только к концу дня благодаря настойчивости матери несовершеннолетней, удалось подать заявление (со слов матери), - написал в Facebook Курмангазы Мусир.

Со слов потерпевшей стороны, один из подозреваемых действующий или бывший сотрудник полиции.

Юрист попросил руководство полиции региона взять дело на контроль.

В пресс-службе ДП Туркестанской области сообщили, что подозреваемый по делу - один.

- По заявлению гражданки Узбекистана 23 октября, в день обращения, было начато досудебное расследование по ст. 120 УК РК. Этим же вечером сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. В настоящее время он находится под стражей. Назначены экспертизы. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства. Информация о втором подозреваемом не подтверждается, - сообщили и в полиции.

Так же там опровергли сведения о том, что подозреваемый имеет отношение к органам внутренних дел.

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