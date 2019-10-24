Надаль и Джокович вручили Токаеву свои футболки

Приветствуя именитых теннисистов в резиденции "Акорда", глава государства поблагодарил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за приезд в Казахстан и участие в показательном матче.

Касым-Жомарт Токаев встретился со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Приветствуя именитых теннисистов в резиденции "Акорда", глава государства поблагодарил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за приезд в Казахстан и участие в показательном матче.

- Это замечательная возможность увидеть игру выдающихся теннисистов современности в Казахстане. Чрезвычайно важна благотворительная цель этого матча. Ваш приезд в нашу столицу служит ярким свидетельством поддержки, которая оказывается развитию тенниса в Казахстане. Уверен, что мастер-класс, который вы дадите детям, станет для них хорошим примером и воодушевит их пойти по вашим стопам, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Высоко оценив развитие тенниса в Казахстане, Рафаэль Надаль и Новак Джокович высказали признательность Президенту за возможность встречи.

- Это мой третий визит в Казахстан. Я получал большое наслаждение от каждого приезда в эту прекрасную столицу, однако этот приезд особенный, поскольку мне удалось встретиться с вами и побывать в этом великолепном дворце "Акорда", - отметил Рафаэль Надаль.

- Благодарю вас, господин Президент, за поддержку тенниса в Казахстане. Мы весьма рады внести вклад в развитие и популяризацию тенниса в вашей стране, - сказал Новак Джокович.

Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам дальнейших успехов и поздравил Рафаэля Надаля с недавней женитьбой.

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