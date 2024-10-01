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Надаль, Джокович, Алькарас и другие теннисисты предстали в фантастических образах
Рафаэль Надаль, фото: Instagram/rafaelnadal
Даниил Медведев, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Янник Синнер и Хольгер Руне стали героями эпичного видео, сообщает Zakon.kz.
Все они с 16 по 19 октября сразятся за звание "Короля" на выставочном теннисном турнире Six Kings Slam, который пройдет в городе Эр-Рияд. Призовой фонд оценили в 13 млн долларов.
Фото: Х/Sela
Что касается видео, то в нем все теннисисты представлены в фантастических образах. Например, россиянин Медведев стал воином на бронированном медведе, а Руне – викингом с теннисной ракеткой вместо меча.
Возлюбленная одного из них – Янника Синнера вышла 30 сентября в четвертый круг тысячника в Пекине.
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