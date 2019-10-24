Токаев встретил Лукашенко в аэропорту Нур-Султана

Президент Беларуси прибыл с официальным визитом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Казахстан. Белорусский борт номер один сел в аэропорту "Нурсултан Назарбаев", передает корреспондент БЕЛТА.

У трапа самолета Лукашенко встречал лично Касым-Жомарт Токаев.

25 октября главы государств проведут официальные переговоры. Они обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие. Президенты рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних соглашений.

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