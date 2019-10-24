Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев встретил Лукашенко в аэропорту Нур-Султана

Президент Беларуси прибыл с официальным визитом.

Фото : belta.by24 октября 2019, 17:49

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Казахстан. Белорусский борт номер один сел в аэропорту "Нурсултан Назарбаев", передает корреспондент БЕЛТА.

У трапа самолета Лукашенко встречал лично Касым-Жомарт Токаев.

25 октября главы государств проведут официальные переговоры. Они обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие. Президенты рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних соглашений.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты