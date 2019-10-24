28 врачей перинатального центра Атырау уволились

Три человека отозвали заявления, остальным приказ подписали.

В Атырау 28 врачам перинатального центра подписаны заявления об увольнении, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Всего заявления об увольнении по собственному желанию подавали 31 врач перинатального центра. Три человека отозвали свои заявления. Приказ об увольнении 28 человек уже подписан. Но они будут работать по 7 ноября включительно, - сообщила исполняющая обязанности руководителя областного управления здравоохранения Гульнафис Танбаева.

По ее словам, увольнение врачей не должно отразиться на работе перинатального центра.

- Есть договоренность с нашими коллегами из других регионов на возможную помощь в гинекологической службе нашей области. В городе уже работают специалисты. Возможен приезд еще группы врачей. Предпринимаются и другие меры, – говорит Гульнафиз Танбаева.

Сотрудники Атырауского областного перинатального центра, где главный врач и акушер подозреваются в том, что осознанно не спасли новорожденного, подали заявления на увольнение по собственному желанию, а затем написали письмо Президенту.

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