Мать 10 детей убрали из списка нуждающихся в жилье

До получения квартиры вдове оставалось совсем немного.

С вопиющей несправедливостью столкнулась жительница столицы, обладательница подвески "Алтын алка", Кулянда Кучукпаева, мать 10 детей. Имя женщины вычеркнули из списка нуждающихся в жилье, причем перед самым получением заветной квартиры, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Мать 10 детей Кулянда Кучукпаева встала в очередь на жилье 11 лет назад, когда семья только переехала в столицу.

Кулянда Кучукпаева:

- У мужа был сахарный диабет, спустя время выявили и онкологическое заболевание. Чтобы получать нормальное лечение, пришлось переехать. Дети маленькие были. Работали мы с мужем. Но ему становилось все хуже и хуже.

Все деньги уходили на лечение. Супруг стал инвалидом, а в начале этого года умер. Но беда не приходит одна. Семью сняли с очереди, где она стояла на 245 месте. Как выяснилось, на женщину был оформлен дом в Северо-Казахстанской области.

Кулянда Кучукпаева:

- Эти дома давали, когда еще были совхозы. Он не числился за нами. А когда мы узнали, нам сказали, что нужно его продать, раз мы там уже не живем. Мы и продали то, что осталось от строения, за 600 тысяч.

Сейчас на месте старого дома семьи Кучукпаевых пустырь. Несмотря на то, что дом разваливался еще при переезде в столицу, госорганы посчитали, что женщина специально ухудшила свои жилищные условия, и это стало причиной исключения ее из списка. В жилищном фонде ответили, что по закону не могут ничего сделать.

Арманай Кабдешева – пресс-секретарь жилищного фонда акимата города:

- Она может пойти в суд, в частном порядке подать в суд на Управление занятости и соцзащиты, то есть мы - подведомственные им учреждение, и через суд только. Если суд примет решение, чтобы ее восстановили в очереди на жилье, мы на основании решения суда восстановим.

Так и поступила Кулянда Кучукпаева. На днях прошел суд, который посчитал решение Управления занятости и социальной защиты незаконным.

Рахима Иралинова – адвокат:

- Согласно статье 73 Закона "О жилищных отношениях", не подлежат снятию с учета дети-сироты и так далее, в данном случае - многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алка", "Кумис алка" или получившие ранее звание "Мать-героиня".

Сейчас женщина с 10 детьми и 7 внуками проживает в съемном 2-комнатном домике за 80 тысяч тенге в месяц. Заработанные деньги уходят на повседневные нужды.

- Сколько нужно приготовить, чтобы на всю семью хватило?

Лязат Кучукпаева - дочь Кулянды Кучукпаевой:

- Чтобы хватило. Такую большую кастрюлю. Если праздники, бывают манты. Очень редко, конечно, на какое-нибудь событие такое, то две мантницы, это точно, приходится готовить. Это еще хорошо, что ребят нет дома, братишек нет.

Кулянда Кучукпаева надеется на то, что ее восстановят в списке. Только за этот год из него были исключены более 6 тысяч человек.

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