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Право

Получить квартиру от государства нуждающимся в жилье казахстанцам станет проще

Дом, жилье, квартира, квартиры, дома, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 13:53 Фото: Zakon.kz
С 24 мая 2025 года значительно меняются правила получения квартиры из госжилфонда. С этой даты вступают в силу поправки в законы РК по вопросам жилищной политики. Как отныне будет предоставляться жилище в пользование и собственность, у кого есть первоочередное право, рассказывает Zakon.kz.

Закон РК №138-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики" вносит поправки в 5 кодексов и 13 законов, но самый значительный корпус новелл приходится, естественно, на Закон РК "О жилищных отношениях". Новые нормы вводятся в действие с 24 мая 2025 года.

С этой же даты вступают в силу и детализирующие законодательные акты, в частности приказ и.о. министра промышленности и строительства РК №130 об утверждении Правил постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов в электронную базу "Центр обеспечения жилищем" и другие.

Тезисно, о чем идет речь.

Как известно, несмотря на рыночные отношения, в Казахстане до сих можно получить жилье от государства. По действующему законодательству акиматы ведут 6 раздельных списков очередников, куда входят дети-сироты, многодетные матери и семьи, социально уязвимые слои, ветераны ВОВ и других боевых действий, военнослужащие, космонавты и далее по списку, приведенному в пункте 2 статьи 74 Закона РК "О жилищных отношениях".

Перечислять всех здесь не будем еще и по той причине, что с 24 мая порядок меняется. По новым правилам государство отходит от категорийной принадлежности и предоставляет право постановки на учет всем гражданам, нуждающимся в жилище, не имеющим жилья в течение последних 5 лет (новая редакция статьи 69 Закона).

Все они будут стоять в единой очереди, и вести ее вместо акиматов (как сейчас) будет Центр обеспечения жилищем. Все имеющиеся списки передаются в центр, который, в свою очередь, консолидирует полученные от акиматов списки очередников в единую базу.

Хотя единой она будет не совсем. Фактически можно говорить (исходя из нового содержания статьи 74 Закона) о существовании двух потоков в очереди. Один – для первоочередников, список которых расширяется (обновления выделены):

  • ветераны ВОВ, а также ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • многодетные матери (награжденные соответствующими подвесками или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени);
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;
  • вдовы (вдовцы).

Этим гражданам, имеющим преимущественное право, будет предоставляться 70 процентов от общего объема жилищ в рамках мер государственной поддержки. Иным, соответственно, – 30 процентов.

Лучше так, утверждают законодатели. Потому что до сих пор всем остальным приходилось пропускать вперед "первоочередников", из-за чего для них очередь вообще практически не двигалась.

Более подробно о том, какие новые возможности гражданам предоставляют новые правила, читайте в статье, опубликованной в Zakon.kz ранее.

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Андрей Губенко
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