Фадеев прокомментировал скандал с Наргиз
После пяти лет совместной работы продюсерский центр запретил певице исполнять произведения Максима Фадеева.
Фото : Комсомольская правда25 октября 2019, 01:59
Российский продюсер Максим Фадеев в эфире передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" прокомментировал скандал, связанный с уходом певицы Наргиз из его компании, передает РИА Новости.
- Никто от меня не уходил. Контракт действовал еще два года. Я мог его не расторгать, но я принял решение прекратить сотрудничество, — прокомментировал продюсер.
В начале августа продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом после пяти лет совместной работы.
MALFA запретил артистке исполнять музыкальные произведения продюсера.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4991896-ddf34e1d55244738b2fb4ee41d73714e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...