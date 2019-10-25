Фадеев прокомментировал скандал с Наргиз

После пяти лет совместной работы продюсерский центр запретил певице исполнять произведения Максима Фадеева.

Российский продюсер Максим Фадеев в эфире передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" прокомментировал скандал, связанный с уходом певицы Наргиз из его компании, передает РИА Новости.

- Никто от меня не уходил. Контракт действовал еще два года. Я мог его не расторгать, но я принял решение прекратить сотрудничество, — прокомментировал продюсер.

В начале августа продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом после пяти лет совместной работы.

MALFA запретил артистке исполнять музыкальные произведения продюсера.

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