Собчак раскрыла детали скандала Глюкозы и Фадеева

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак 29 июля 2024 года с разрешения подруги Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) раскрыла детали скандала певицы с бывшим продюсером Максимом Фадеевым, сообщает Zakon.kz.

Экс-ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" рассказала, что созвонилась с Глюкозой, "чтобы наконец понять, на что и почему претендует Максим Фадеев". Ксения задала Наталье прямые вопросы: "Какие деловые отношения связывают тебя сейчас с Фадеевым? И имеет ли он право требовать не исполнять музыку Глюкозы?".

"Я опущу морально-этическую составляющую того, что именно сейчас Максим Фадеев решил развернуть целую кампанию против меня, понимая, что я переживаю сложный личный момент, и сосредоточусь на фактах", – цитирует Собчак ответ Глюкозы.

По словам певицы, в 2007 году Максим Фадеев передал ей "за большие деньги права публичного исполнения более 20 песен без ограничения сроков".

"Этот договор подписан лично им. Но в 2008 году произошло изменение законодательства по авторским правам: по сути, появился новый порядок использования в телепрограммах "сложных", то есть смежных по правам объектов – распоряжение авторским правом в составе "смежных" прав требуют теперь дополнительно прописать в договорах. У нас в договоре, заключенном до этого нововведения, естественно, этого не было. Но в части других форм использования никаких коллизий нет, потому что все четко прописано и подписано. Одновременно, в том же 2007-м, связанная с ним компания "Монолит", которая была продюсером нашего проекта, выдала неисключительную лицензию на использование товарного знака Глюk'oZa на бессрочной основе. Она зарегистрирована в Роспатенте. За все эти права мы с мужем заплатили тогда Фадееву 600 тыс. долларов (60 млн рублей по нынешнему курсу)", – рассказала Наталья Чистякова-Ионова.

После подписания договора в 2007 году Глюкоза и Фадеев около 10 лет работали вместе, а семь лет назад по инициативе Максима прекратили сотрудничество.

"Но и потом, примерно до начала 2023 года, я без каких-либо трудностей исполняла эти песни, в том числе на телевидении на основании нашего договора. А уже в 2023-м он, как автор, начал регулярно пользоваться коллизией нового закона и нашего договора, чтобы пытаться блокировать мои выступления на телевидении, отказывая каналам в очистке прав. И спустя некоторое время, осенью прошлого года, на меня вышел представитель М. Фадеева с информацией, что Максим хотел бы получать 25% от моих доходов, на мой удивленный вопрос: "С чего вдруг?" был ответ: "Чтобы не создавать проблем с ТВ-правами", – поделилась Наталья Чистякова-Ионова.

Глюкоза "была в недоумении и напомнила про оплату", которую они с мужем "сделали при подписании договоров много-много лет назад".

"А потом, как и было обещано, Максим Фадеев начал создавать постоянные проблемы с правами именно на телевидении, просто пользуясь коллизией в законе. Мне жаль, ведь мы проработали вместе много лет и до и после этого договора. Максим Фадеев много мне дал, я благодарна за наше прошлое, но и я, и моя семья в свою очередь были к нему чрезвычайно добры и щедры во многих-многих аспектах. Надеюсь, он найдет в себе силы просто остановиться и сконцентрируется на новых хитах и проектах, которых я ему желаю", – заключила Наталья Чистякова-Ионова.

Напомним, 20 июля 2024 года Глюкоза шокировала зрителей своим поведением на концерте в Красноярске. В Сети распространили кадры, на которых певица задавала странные вопросы зрителям, трогала себя за интимные места и не попадала в ноты.

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22 июля Наталья Чистякова-Ионова прервала молчание и извинилась за свое поведение на вызвавшем резонанс концерте в Красноярске. Она рассказала, что принимает снотворное и антидепрессанты после смерти бабушки и конфликта с бывшим продюсером Максимом Фадеевым.