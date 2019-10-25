Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Недалеко дежурят сотрудники ОМОН.

Поклонники Хабиба Нурмагомедова окружили отель "Ритц-Карлтон" в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, после его критики российского спортсмена. Видео с места появилось в аккаунте Sport24 в Twitter, передает Life.

Вот такая обстановка сейчас около отеля в Москве, где живёт Конор ???? pic.twitter.com/M4aMb8GQfg — SPORT24.ru (@sport24_ru) October 24, 2019

Рядом с отелем находится несколько десятков человек. Недалеко дежурят сотрудники ОМОН, отмечает издание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Babalov0110 (@babalov0110) 24 Окт 2019 в 4:44 PDT

- Сегодня увидели обращение Конора, сказавшего, что дагестанцы бегают от него. Мы приехали в отель "Ритц-Карлтон", они всячески пытаются сказать, что его здесь нет. Но мы решили аккуратно пиджачки скинуть и посидеть, подождать, пока он спустится сверху, - заявил один из поклонников Нурмагомедова в аккаунте khaabib_time в Instagram.

На пресс-конференции 24 октября Макгрегор сказал, что Нурмагомедов боится драться с ним в Москве. По словам ирландского бойца, Хабиб "дерется только с теми, кого может победить, и это "в его природе". Более того, отвечая на вопрос о возможности своего визита в Дагестан, Макгрегор заявил, что он туда не поедет "даже в туалет сходить".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!