"Зарплата акимов". Коммерческую тайну раскрыли в Антикоррупционной службе

Хороший заработок помогает смириться с недостатком личной жизни почти 90 процентам сотрудников службы.

Чиновникам не хватает времени на личную жизнь. Об этом в ходе опроса заявили больше 70 процентов сотрудников Антикоррупционного ведомства, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Из-за катастрофической занятости, многие ходят на свидание не чаще одного раза в месяц. Пятая часть из них работает в стрессе. Правда, компенсируется это высокими зарплатами. Их оклады равны заработку акимов и сотрудников нацкомпаний. Коммерческую тайну журналистам раскрыли в самой Антикоррупционной службе.

- Эксперт, только пришедший, без опыта работы, с учетом всех надбавок получает порядка 250 тысяч тенге на руки. Если взять аттестованных сотрудников, то офицер по особо важным делам со стажем выше 15 лет получает до 600-700 тысяч тенге на руки, т.е. это - зарплата акимов, - сообщил руководитель Департамента кадровой работы Агенства РК по противодействию коррупции.

Хороший заработок помогает смириться с недостатком личной жизни почти 90 процентам сотрудников службы. Исследование провели в рамках проекта "Благополучие на рабочем месте".

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