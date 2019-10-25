В Госкомстате разъяснили причины расхождения данных об общей инфляции

Ранее о не совпадении статистической информации, предоставленной разными управлениями одного и того же ведомства, сообщил известный казахстанский экономист.

В Комитете по статистике разъяснили причины расхождения данных об общей инфляции в Казахстане, озвученных ранее разными управлениями этого ведомства, сообщает Zakon.kz.

Несколько дней назад управляющий директор Центра исследований прикладной экономики, экономист Олжас Тулеуов, написал в своем телеграмм-канале Tengenomika о том, что согласно официально озвученных данных годовая инфляция в сентябре составила 5,3%, при таргете регулятора в 4-6%.

Этот показатель рассчитывается Управлением статистики цен Комитета статистики при МНЭ РК. Но другое подразделение этого же комитета – Управление статистики труда и уровня жизни приводит другие данные.

- Доля продовольственных товаров, по этой статистике, в общем потреблении товаров и услуг равна 55,2%, непродовольственных товаров — 22,6%, платных услуг — 22,2%. И если для расчета общей инфляции в Казахстане применить данные веса, то она будет составлять 6,4%, что уже превышает верхнюю границу таргета Нацбанка, – написал Олжас Тулеуов.

Дабы получить разъяснение о причинах подобных разночтений, и информацию о реальном текущем уровне инфляции в Казахстане, Zakon.kz обратился с официальным запросом в Комитет по статистике МНЭ РК. И вскоре был получен ответ.

- Рассмотрев ваш запрос касательно расхождений в долях продовольственных, непродовольственных товаров и платных услуг в расходах домашних хозяйств и в схеме взвешивания для расчета ИПЦ, сообщаем следующее. Основой для определения весовых составляющих для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) являются данные обследования расходов домашних хозяйств (ОРДХ). Однако, согласно международным стандартам, для исчисления весов ИПЦ, данные ОРДХ уточняются со статистикой из других источников (пункт 4.21 "Руководства по ИПЦ: теория и практика", изданного международными организациями МОТ, МВФ, ОЭСР, ЕВРОСТАТ, ООН, Всемирный банк). В качестве основного источника информации используются данные Системы национальных счетов (СНС). Согласно пункту 4.41 указанного Руководства, сочетание данных СНС и ОРДХ обеспечивает согласованность ИПЦ с показателями национальных счетов на уровне основных групп потребления, – говориться в ответе Комитета по статистике.

Также отмечено, что в соответствии с международным стандартом СНС 2008, в расходы на конечное потребление домашних хозяйств также включаются компоненты, которые не отражаются в данных ОРДХ (например, расходы на незаконные товары и услуги). Для этого производится сопоставление данных по производству товаров и услуг, их экспорту/импорту и использованию в разбивке на накопление, промежуточное и конечное потребление.

- Таким образом, применение оценок для весовых составляющих ИПЦ из дополнительных источников позволяет формировать ИПЦ, отвечающий требованиям статистического качества и отражающим реальный уровень инфляции в стране. Используемая Комитетом по статистике методика построения ИПЦ неоднократно проходила экспертизу международных организаций. По их оценкам, чистота методологии составления ИПЦ, в том числе формирование схем взвешивания, соответствует международным стандартам. Индексы цен сопоставимы на международном уровне, а также полностью соответствуют критериям Специальных Стандартов Распространения Данных МВФ, к которым Казахстан присоединен, – отмечено в сообщении ведомства.

Владимир Демидов

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