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Мощный солнечный вихрь достиг Земли. Чего ждать метеозависимым?

Магнитных бурь за год может быть несколько — или даже несколько десятков. Но эта отличается своей продолжительностью, так что внимательным стоит быть до конца выходных, пока буря не утихнет.

Фото : politeka.net25 октября 2019, 09:26

Буря космических масштабов должна накрыть Землю. Она возникла на Солнце и сейчас с гигантской скоростью приближается к нашей планете, где, по расчетам ученых, будет бушевать как минимум три дня. Что принесет мощный солнечный вихрь, насколько он опасен, и чего ждать метеозависимым людям?

Гигантская дыра на Солнце нацелилась на Землю. Из нее с бешеной скоростью — 800 километров в секунду — дует звездный ветер. Уже сегодня он начинает достигать нашей планеты, сообщают Вести.

- Из-за взаимодействия этого высокоскоростного потока со спокойным солнечным ветром около Земли получается межпланетное возмущение. Это магнитная буря, — говорит заведующий лабораторией Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Анатолий Белов.

Бушевать будет рекордно долго — три дня, обещают космические синоптики. Скорая уже приведена в режим повышенной готовности. Число вызовов в такие дни традиционно возрастает.

- Обращаются пациенты с жалобами на то, что магнитная буря привела к ухудшению состояния.

Магнитные бури способны провоцировать скачки артериального давления, сбои сердечного ритма и мигрени у людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендуют не пропускать прием лекарств и больше бывать на воздухе. Но чаще скорая выезжает к здоровым, но внушаемым людям. Им тоже советуют — на воздух.

- Даже если у них все в порядке со здоровьем, они перенастраиваются на то, что что-то должно произойти, фактически провоцируя стресс у себя, — говорит профессор, заместитель директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Нана Погосова.

Стресс у людей — и у перелетных птиц: у них магнитные бури сбивают навигацию. Фламинго вместо Египта приземляются в Сибири. А вот почтовые голуби с более мощной благодаря селекции навигационной системой дом находят с первого раза.

- Были магнитные бури, и голуби так же летели из Бреста в Москву, — говорит президент общества "Голуби России" Виктор Харлашин.

Под ударом еще и техника. Возможны аварии на трубопроводах — бури провоцируют коррозию. Локальные отключения энергосетей — такое уже случалось, например, в Квебеке. И даже остановка, правда кратковременная, поездов на железных дорогах в северных широтах.

Наибольшую опасность магнитные бури несут космическим спутникам: отказ электроники, потеря орбиты — вполне вероятный сценарий.

Причем проблемы начинаются, когда буря утихает. После нее на орбите Земли появляются частицы, которые называют "убийцами". Они способны "прошивать" чувствительную технику насквозь. Космонавты это видели своими глазами.

- При просмотре фотографий, отснятых на борту Международной космической станции, мы видим такие черные точечки. Это как раз воздействие этих тяжелых частиц, которые проходят сквозь матрицу фотоаппарата, — говорит депутат Госдумы РФ, летчик-космонавт, Герой России Елена Серова.

Эти частицы создают заряды, которые могут вызвать короткое замыкание в микросхемах.

- Когда спутник выходит из строя во время магнитной бури или сразу после нее — таких примеров десятки, — говорит директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

За тем, чтобы спутники не дали сбой, следят в ЦУПе.

Следить за тем, чтобы не дал сбой организм, придется самим. Магнитных бурь за год может быть несколько — или даже несколько десятков. Но эта отличается своей продолжительностью, так что внимательным стоит быть до конца выходных, пока буря не утихнет.


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