Землю "обдует" мощным солнечным ветром: чем это грозит

25 и 26 июня 2025 года ожидается заметное ухудшение геомагнитной обстановки, возможны магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причина – попадание Земли в область возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра.

"Источником возмущений является крупная корональная дыра, которая уже несколько дней наблюдается на видимой с Земли солнечной стороне и в настоящее время из-за вращения Солнца переместилась в область, откуда получила возможность эффективно влиять на околоземное космическое пространство. Предварительное моделирование показывает, что рост скорости солнечного ветра будет умеренным и не должен превысить порог в 600 км/с, что лишь на 50% выше нормальных скоростей плазмы в окружающем Землю космическом пространстве", – сообщили эксперты.

В то же время, отмечают в лаборатории, в последних случаях прохождения корональных дыр через зону влияния на Землю скорость ветра всегда недооценивалась. В мае, например, при примерно таких же оценках фактическая скорость доходила до 900-100 км/с. Поэтому имеется значительная неопределенность.

"На данный момент расчеты показывают, что скорость ветра может начать расти уже сегодня ночью, а на пик геомагнитные возмущения выйдут в середине завтрашнего дня. Основным сценарием являются бури среднего уровня G2. Вероятность выхода шторма на более высокие значения, G3 и выше, составляет по тем же расчетам около 15%", – прогнозируют в лаборатории.

Там также отметили, что существует 20-процентный шанс, что сценарий бурь вообще не реализуется.

23 июня 2025 года в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что крупная корональная дыра вышла на линию Солнце – Земля.