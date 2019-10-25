Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-главы Грозного

Проводится проверка видеоматериалов.

Правоохранительные органы Чечни начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления кадров его жестокого обращения с местными жителями на посту главы чеченской столицы, который он занимал в 2012-2015 годах.

Об этом сообщил РИА Новости замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев в эфире телеканала "Грозный".

- В наш адрес переданы видеоматериалы, на основании которых проводится проверка. В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение, - заявил Мутиев.

Видеозаписи передали правоохранителям журналисты телеканала. Отрывки были также показаны в телеэфире. По утверждению авторов сюжета, материалы были записаны личной пресс-службой бывшего чиновника, а хронометраж съемки, оказавшейся у журналистов "Грозного", составляет около восьми часов.

На кадрах видно, что Кадыров грубо разговаривает с задержанными якобы за мошенничество местными жителями, использует электрошокер и угрожает ложным обвинением в финансировании терроризма.

- Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном, экс-мэр использовал и психологические методы воздействия, - говорится в сюжете.

На другой записи охрана Кадырова грубо обращается с неплательщиками за коммунальные услуги, заламывая им руки.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов заявил, что несмотря на то что Ислам Кадыров сделал немало для благоустройства города, "это не означает, что ему дозволено такое поведение".

- Когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника, - сказал Керимов.

Тридцатидвухлетний Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, работал вице-премьером Чечни, в 2012 году был избран мэром Грозного, в 2015-м руководил администрацией главы и правительства Чечни.

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