Современная технология на страже безопасности

Основной причиной неисправности газопроводов, построенных за счет бюджета регионов, является отсутствие средств на их обслуживание.

Перед отопительным сезоном, в целях обеспечения безопасности, газовики промониторили более 15 тысяч км, как магистральных, так и распределительных газопроводов в областных центрах, аулах и поселках, сообщает пресс-служба КазТрансГаз.

Для этого уже второй год компания КазТрансГаз использует мобильный лазерный детектор "ДЛС-ПЕРГАМ". Это оборудование способно улавливать даже минимальные утечки метана на газопроводах любого уровня, в самых труднодоступных местах.

Проверенные объекты построены на бюджетные средства, выделенные акиматами и находятся на балансе ЖКХ. Полученные результаты не обрадовали специалистов.

В 6 газифицированных регионах страны лазерным детектором "ПЕРГАМ" было обнаружено более 5000 утечек на газопроводах, в техсооружениях и, даже, в жилых помещениях. В некоторых случаях концентрация газа была настолько высокой, что представляла прямую угрозу жителям.

Причем такая ситуация складывается не впервые. В Атырауской, Актюбинской, Алматинской Жамбылской, Мангистауской и Туркестанской областей все эти неисправности были выявлены на газопроводных сетях, которые или не обслуживаются должным образом, или находятся на балансе ЖКХ.

Основной причиной неисправности газопроводов, построенных за счет бюджета регионов, является отсутствие средств на их обслуживание. При этом, регулярно газовая компания сталкивается с фактами некачественных строительно-монтажных работ и отсутствием должного контроля за техсостоянием объектов. Отсюда и возникает такое количество утечек газа.

Например, перед началом отопительного сезона, в Сарыагашском и Толебийском районах Туркестанской области, на обследованных газопроводах протяженностью 163 км, выявлено 213 утечек природного газа. В число проблемных населенных пунктов, где газопроводные сети представляли опасность, вошли поселки Ташбулак, Уайымшыл, Сиргели, Жанакурылыс, Карабау и Дербисек а также города Ленгер. Все обнаруженные с помощью новейших технологий дефекты и утечки были оперативно устранены.

Но, как считают специалисты газовой компании, сейчас нужно срочно менять ситуацию, касающуюся ответственности за строительство и контроля за эксплуатацией объектов газификации. Причем решать эти вопросы необходимо на законодательном уровне, ведь от этого зависят жизнь и безопасность миллионов казахстанцев.

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