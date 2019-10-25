Двое детей играли около дома и пропали в ЗКО

Из Уральска на поиски направлены спасатели и кинологический расчет.

Двое детей пропали в ЗКО, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

24 октября в 21:00 поступило сообщение о пропаже 2 детей 2014 и 2017 годов рождения в поселке Жанама Акжаикского района Западно-Казахстанской области. В 16:00 дети игрались возле дома и пропали. После поступления информации организованы поисковые мероприятия, задействованы спасатели, полиция и местные жители.

Из Уральска на поиски направлены спасатели и кинологический расчет. Проводится обход территории поселка Жанама и близлежащих населенных пунктов. Кроме того ведется осмотр лесных массивов в данном районе. В настоящее время в поисковых работах всего задействованы более 30 человек и 2 единиц техники спасателей, полиции, также порядка 200 человек местных жителей и жителей из близлежащих населенных пунктов.

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